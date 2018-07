D’Amato | grazie Polizia per tempestivo intervento che ha permesso trapianto

romadailynews

(Di giovedì 26 luglio 2018) Roma – “Voglio ringraziare gli agenti didel Commissariato Aurelio e quelli del Commissariato San Paolo per ilal quale hanno ‘scortato’ in piena sicurezza un uomo in attesa didi fegato permettendogli cosi’ di raggiungere l’ospedale Spallanzani dove proprio in queste ore e’ in corso l’con l’equipe medica diretta dal professor Ettorre”. “Purtroppo spesso accade che il traffico congestionato della capitale interferisca con il sistema dell’emergenza soprattutto in un periodo come quello estivo che vede una numerosa presenza di cantieri in citta’. Con l’occasione voglio ricordare che il Lazio negli ultimi anni ha aumentato del 19% l’attivita’logica a dimostrazione della qualita’ del sistema sanitario pubblico”. ...