Dalla Sicilia al Friuli Il filo rosso dei privilegi tiene

In veliero Dalla Turchia - migranti sbarcano in Sicilia e Calabria aggirando i controlli : Un altro sbarco di migranti sulle coste del Siracusano. Sempre con le stesse modalità, sempre con gli stessi numeri. Nella notte la polizia e la guardia di finanza di Siracusa hanno rintracciato in contrada Fontane Bianche, a sud del capoluogo, un gruppo di 25 persone, di nazionalità irachena (tra loro anche donne e bambini), che secondo quanto lor...

Livorno - sulle spiagge di San Vincenzo i bagnini arrivano Dalla Sicilia. Consigliere Lega : “E i giovani del luogo?” : Prima gli italiani. Anzi no: prima i toscani. Nonostante la mutazione genetica della Lega in partito nazionale, a San Vincenzo, in provincia di Livorno, c’è chi rispolvera le polemiche anti Meridione di bossiana memoria. Il motivo? L’arrivo di alcuni ragazzi da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, che faranno i bagnini sulle spiagge del litorale durante la stagione estiva. Il Consigliere del Carroccio, Roberto Biasci si dice ...

Rapine con auto a noleggio Dalla Sicilia al Nord : bottino a 150 mila euro : Quattro rapinatori fermati dai carabinieri di Treviglio in provincia di Bergamo con l'accusa di aver messo a segno 7 colpi con auto a noleggio

Firenze - Filippo si schianta con lo scooter e muore. Si era trasferito Dalla Sicilia per lavorare : Filippo Antonio Migliorino, 22 anni, di origini Siciliane, lavorava come cuoco in un rinomato ristorante fiorentino.Continua a leggere

Stefania Spampinato/ Dalla Sicilia al set di Grey’s Anatomy : “In Italia hanno cercato di abusare di me” : Stefania Spampinato è l'attrice Siciliana che ha conquistato un ruolo nella quattordicesima stagione di Grey's Anatomy. Racconta la vita sul set e il suo percorso per diventare attrice(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 07:50:00 GMT)

Amministrative - da Pogliese e Scajola fino a De Luca : Dalla Liguria alla Sicilia i guai giudiziari dei candidati vincenti : Ha stravinto come previsto. Ma ora ha un’altra data segnata in rosso sulle sue agende: il processo che lo vede imputato per peculato. Il giorno della sentenza per lui sarà importante come quello delle elezioni. Perché in caso di condanna Salvo Pogliese rischia di essere sospeso da sindaco di Catania per 18 mesi. E la città appena “scippata” al redivivo Enzo Bianco – alla quinta candidatura – finirebbe in balia di un ...

Chi è Carmen Ferreri? Dalla Sicilia alla finale di ‘Amici’ : la 17enne in lizza per la vittoria [GALLERY] : Carmen Ferreri è una dei quattro finalisti del talent show ‘Amici di Maria De Filippi’: la cantante sfida Einar, Irama e Lauren Carmen Ferreri è giunta all’ultima puntata del talent Show di Maria De Filippi ‘Amici‘. Insieme ai compagni di scuola, Einar, Irama e Lauren, la 17enne è arrivata alla finale del programma di Canale 5 che potrebbe incoronarla vincitrice. Ma chi è Carmen Ferreri? La giovanissima promessa ...

Calabria e Sicilia “catturate” Dalla sentinella dello spazio : ecco le prime immagini del satellite Sentinel-3B : La Calabria e la Sicilia, con l’Etna bene in evidenza, sono protagoniste delle prime immagini inviate a Terra dal satellite Sentinel-3B, la sentinella del pianeta lanciata il 25 aprile nell’ambito del programma Copernicus, promosso da Agenzia Spaziale Europea e Commissione Europea. Si tratta di un’immagine nell’infrarosso, “catturata” dall’altimetro e dal radiometro Slstr (Sea and Land Surface ...

Il weekend di Marevivo in Sicilia : spiagge ripulite Dalla plastica e tartarughe caretta caretta liberate in mare [FOTO e VIDEO] : 1/4 ...