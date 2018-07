Dal bonus 80 euro a quello su telefono e Internet | le agevolazioni per il 2018

BONUS 18APP/ Prorogato il buono cultura da 500 euro per i 18enni. Dal 2019 cambierà : Il BONUS 18APP da 500 euro, conosciuto anche come BONUS 18 anni o BONUS cultura, è stato Prorogato fino alla fine dell’anno. La misura è contenuta nel Decreto milleproroghe(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 16:18:00 GMT)

Riforma pensioni - con superbonus e Quota42 potrebbe cambiare la Fornero Dal 2019 : Tanti ancora i dubbi in campo previdenziale, ma attraverso le varie dichiarazioni di Salvini e Di Maio e le notizie apparse sui vari media, oltreché le dichiarazioni di Brambilla Lega, inizia finalmente a delinearsi in maniera leggermente più chiara quella che potrebbe essere ricordata come la controRiforma Fornero. In linea di massima dal 2019 dovrebbe vedersi attuata subito la quota 100 con superbonus del 30% per chi restera' al lavoro ...

Milleproroghe : Dal bonus per 18enni alle intercettazioni : Il bonus per i 18enni varrà anche per tutto il 2018 mentre le norme sulle intercettazioni scatteranno dal 31 marzo prossimo. Sono due delle norme contenute in una bozza del decreto Milleproroghe che l'...

Il bonus cultura diventa strutturale : Dal 2020 non riguarderà solo i 18enni : Il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli annuncia che il bonus cultura dal 2020 diventerà una misura strutturale e non solamente prolungata per effetto di un decreto. Inoltre, l'idea del ministro è quella di allargare il buono anche ad altre fasce d'età, non riservandolo più solo ai diciottenni.Continua a leggere

Bonus cultura - Bonisoli '18app diventa strutturale Dal 2020' : ROMA - Il Bonus cultura diventerà strutturale a partire dal 2020. Lo ha annunciato in Senato il ministro della cultura Alberto Bonisoli rispondendo a interrogazioni del Pd. '18app', che è stata già ...

Bonus cultura - Bonisoli : "18app diventa strutturale Dal 2020" : Il ministro della cultura annuncia il nuovo progetto per il provvedimento voluto dal governo e già confermato per 2018 e 2019. "E non riguarderà più solo i diciottenni"

Pensione anticipata - quota 100 : 750 mila le uscite Dal 2019 - spunta ipotesi superbonus 30% : Sarebbero almeno 750 mila i lavoratori che potrebbero andare in Pensione anticipata dal 2019 con la quota 100, strumento sul quale sta facendo le dovute ipotesi il Governo Conte per la riforma delle Pensioni e per il superamento della legge Fornero. Ma i numeri della nuova misura pensionistica potrebbero lievitare di un altro milione nell'anno successivo, con oneri sul bilancio statale che potrebbero partire dai 20 milioni di euro. Sono i ...

Scuola - bonus al merito : le nuove regole Dal 2018/19 : Il bonus al merito della Scuola cambia faccia: a stabilirlo è lintesa Miur-sindacati del 25 giugno 2018. Come spiega la FLC CGIL, “il “bonus premiale” poggiava su principi ingiusti e anticostituzionali, come la totale discrezionalità dell’amministrazione di attribuire salario ai lavoratori e l’esclusione da parte dei docenti con contratto a tempo determinato.” Il CCNL firmato […] L'articolo Scuola, bonus al merito: le nuove ...

Il ministro Bonisoli vuole abolire il bonus cultura. Critiche Dall'opposizione : ... come per esempio il Salone del Libro o il Festival di Venezia, ; biglietti per visite ai monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali; biglietti per "spettacoli dal vivo" , concerti, ...

"Giù le mani Dal bonus cultura" - la rivolta dei 18enni : "Facciamoci sentire!". Diciottenni sul piede di guerra dopo l'annuncio di un possibile 'stop' al bonus cultura . Non sono passate inosservate le parole del ministro dei Beni culturali e del Turismo, ...

Flat tax - Dalla pace fiscale ai bonus alla no tax area : perché non tornano i conti : La pace fiscale è in prima fila nell’elenco delle priorità del nuovo governo, come ha confermato da ultimo anche il vicepremier Matteo Salvini. A spingerla è il suo ruolo di motorino d’avviamento per la dual tax, cuore della riforma tributaria giallo-verde: ma la strada verso il nuovo fisco è per ora fitta di ostacoli. E uno di questi è proprio la «pace fiscale»...

Gli episodi bonus di Lucifer 3 hanno risposto al cliffanger? Dalla rivelazione di Ella al mondo alternativo : Gli episodi bonus di Lucifer 3 sono stati in grado rispondere alle domande lasciate in sospeso nel grosso cliffanger del finale dElla terza stagione? La risposta è sì. Almeno in parte. La visione di questi due appuntamenti, come previsto, lascia spaesati gli spettatori dato che non sono collegati l’un l’altro e non si posizionano in un ordine cronologico ben preciso all'interno dElla serie. Il primo standalone, come anticipato, è incentrato ...

Roma - "bonus a chi adotta rom"/ L'idea della giunta Raggi per ricollocare i nomadi sgomberati Dal campo River : Roma, "bonus a chi adotta rom": la nuova idea della giunta di Virginia Raggi per far fronte al problema della ricollocazione dei nomadi sgomberati dal campo River e non solo.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 15:53:00 GMT)