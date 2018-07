Dal 29 luglio al 2 agosto 2018 a Castel Bolognese arriva il Cirque Bidon

Ai Musei Capitolini la mostra “La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia” : Dal 27 luglio 2018 al 27 gennaio 2019 nelle Sale Espositive di Palazzo Caffarelli e nell’Area del Tempio di Giove con reperti presentati per la prima volta al pubblico : Roma – Dal 27 luglio 2018 ai Musei Capitolini La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia, una nuova importante mostra ad ingresso gratuito per i possessori della MIC, la nuova card che può essere acquistata da chi risiede e studia nella Capitale a soli 5 euro consentendo l’ingresso illimitato per 12 mesi nei Musei Civici. Per info www.MuseiincomuneRoma.it Gli inizi di Roma sono spesso confinati, nella comune immaginazione, ai miti della ...

Estate Romana : Gli appuntamenti Dal 27 luglio al 2 agosto : Roma – Tanti appuntamenti nella nuova settimana dell’Estate Romana 2018, la manifestazione culturale promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale e realizzata in collaborazione con SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori) e il supporto nelle attività di comunicazione di Zètema Progetto Cultura. Per essere sempre aggiornati su tutti gli appuntamenti in programma basta seguire il nuovo account Cultura ...

Un posto al sole anticipazioni - puntate Dal 30 luglio al 3 agosto 2018 : Eccoci arrivati alle anticipazioni sulle puntate di Un posto al sole (Upas), trasmesse in questa ultima settimana di luglio 2018. Da lunedì 30 luglio a venerdì 3 agosto 2018 assisteremo al matrimonio di Franco ed Angela, mentre Susanna baderà a Jimmy aiutata da Arianna. Diego ha ancora intenzione di partire mentre Otello e Peppino affronteranno Lello Troncone, che succederà? Vediamo tutte le news riguardanti Upas. Un posto al sole, ...

Notizie Dal Forex 26 luglio 2018 : EUR/USD L'euro è in recupero nei confronti del biglietto verde nel giorno del meeting BCE che ha lasciato invariati i tassi di interesse , come atteso dagli analisti. Il cross eur/usd, ha riagganciato ...

Notizie Dal Forex 26 luglio 2018 - [video] : Teleborsa, - EUR/USD L'euro è in recupero nei confronti del biglietto verde nel giorno del meeting BCE che ha lasciato invariati i tassi di interesse, come atteso dagli analisti. Il cross eur/usd, ha ...

Eventi a L'Aquila : weekend Dal 27 al 29 luglio : L'Aquila Tanti e intensi gli appuntamenti al centro del weekend dal 27 al 29 luglio aquilano. Dagli spettacoli legati a I cantieri dell'immaginario al Festival del Gran Sasso, passando per il Festival dei momenti musicali e quello di Internazionale di mezza estate. Senza dimenticare le sagre. Ma uno ...

Nuovi tutor - c'è la conferma : in funzione Dal 27 luglio su 22 tratte autostraDali : È ufficiale il ritorno dei tutor sulle Autostrade italiane. I dispositivi di sicurezza che controllano la velocità media saranno ripristinati in coincidenza con l’inizio dell'esodo estivo, a...

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition sarà in vendita Dal 30 luglio : Xiaomi Mi 8 Explorer Edition sarà ufficialmente in vendita a partire dal prossimo 30 luglio. Le vendite inizieranno alle 19.30 locali ad un prezzo di listino di 3.699 yuan, circa 465 euro. L'articolo Xiaomi Mi 8 Explorer Edition sarà in vendita dal 30 luglio proviene da TuttoAndroid.

Campli : a Floriano Dal 28 luglio si celebra il timballo teramano : Tutte le sere, inoltre, in programma spettacoli e musica dal vivo ad allietare il banchetto che si terrà in stand al coperto, assicurato quindi anche in caso di pioggia. , Ufficio stampa BIM,

Previsioni MillionDAY valide Dal 26 Luglio 2018 : Le Previsioni MillionDAY proposte sono composte da cinque colonne, sono valide a partire dal 26 Luglio 2018 e per le tre prossime estrazioni. Le Previsioni MillionDAY proposte sono composte da CINQUE colonne elaborate su base statistica, considerando i numeri più frequenti e i numeri più ritardatari, ritardo storico e indice di convenienza. Si consiglia di giocare le Previsioni per tre […] L'articolo Previsioni MillionDAY valide dal 26 ...

Dal 27 luglio al 4 agosto 2018 - la quinta edizione del Festival Illica : Il cartellone dell'edizione che precede il centenario della morte di Luigi Illica " al quale è intitolato un museo che resterà aperto fino all'inizio degli spettacoli " trasformerà ancora una volta ...

Beautiful - anticipazioni trame Dal 30 luglio al 3 agosto : tregua già finita tra Bill e Liam? : Eccoci con le anticipazioni settimanali di Beautiful! Come abbiamo visto recentemente, è pace fatta tra Bill e Liam che, tra le lacrime, si sono chiesti scusa a vicenda. Ma la tregua avrà vita corta, poiché papà Spencer non intende abbandonare la sua smania di potere e il suo obiettivo principale: costruire la sua “Sky”. Andiamo a scoprire allora cosa succederà da lunedì 30 luglio a venerdì 3 agosto, con le anticipazioni italiane ...

Wind Summer Festival 2018 | Quarta serata | 26 luglio | In diretta Dalle ore 21 : 25 : Il Wind Summer Festival 2018 è una manifestazione musicale estiva, che vede la presenza di artisti italiani e internazionali, giunta alla Quarta serata.I conduttori della manifestazione sono Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. prosegui la letturaWind Summer Festival 2018 | Quarta serata | 26 luglio | In diretta dalle ore 21:25 pubblicato su TVBlog.it 26 luglio 2018 08:31.

Treni storici del gusto : Dal 28 luglio : In sicilia partono i “Treni storici del gusto” da sabato 28 luglio. Primi viaggi-evento sugli itinerari Agrigento – Porto Empedocle, Siracusa – Ragusa