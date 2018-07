Da Bruxelles 38 | 6 miliardi per dare la carica all’economia in Italia 

Bruxelles stanga Google : Multa da 4 - 3 miliardi per il sistema Android : Per la cronaca le più grandi cinque multe di sempre dell'Antitrust Ue coinvolgono tutte società hi tech. Oltre a Google ci sono Intel, Qualcomm e, naturalmente, Microsoft.

Google - 4.3 miliardi di multa Ue per Android/ Contestazione de Bruxelles : cosa chiesto ai produttori : Google, multa record: 4.3 miliardi per Android. Ultime notizie: abuso di posizione dominante da parte della società di Mountain View, è la più alta sanzione della storia(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 22:02:00 GMT)

Tria rinvia i conti con Bruxelles Ma nel 2019 servono 30 miliardi Restano fuori flat tax e reddito... : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ribadisce: il governo non ha intenzione di varare alcuna manovra nel 2018, ma rispetterà il Patto di Stabilità. Peccato che in base ai conti dell'Ecofin se non si farà nulla quest'anno serviranno almeno 15 miliardi l'anno prossimo, che si sommano a 12,5 miliardi di clausole di salvaguardia e a 2,6 miliardi di spese indifferibili. In tutto una trentina di miliardi ...

Bruxelles ci chiederà 9 miliardi subito. Dalle stime di Confindustria tante cattive notizie per Tria : tante cattive notizie per Giovanni Tria, che sarà presto impegnato a far quadrare i conti pubblici e pressato per dare seguito alle promesse elettorali di M5S e Lega. Per il Centro studi di ConfindusTria, che ha diffuso oggi le nuove previsioni, la crescita 2018 rallenta, il mercato del lavoro peggiora, il deficit e il debito pubblico sono visti in aumento e l'Europa busserà alle porte del Ministero per chiedere una manovra ...