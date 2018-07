Croazia | un paradiso per le arrampicate

VIDEO Mandzukic manda la Croazia in Paradiso : Finale ai Mondiali - il gol della vittoria. Sconfitta l’Inghilterra : Mario Mandzukic prova a scrivere la storia calcistica della Croazia: suo il gol che nel secondo tempo supplementare porta in vantaggio i balcanici contro l’Inghilterra. Di seguito il VIDEO del gol croato dell’1-1. CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL GOL DI Mandzukic Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: DarioZg / ...