Cristiano Ronaldo come Maradona | a Verona l' esordio in Serie A

Prima Giornata Serie A : l'esordio di Cristiano Ronaldo è a Verona : Sarà lo stadio Bentegodi di Verona il teatro dell'esordio in Serie A di Cristiano Ronaldo. Il programma della Prima Giornata di campionato, che andrà in scena il 18 agosto ed è stata sorteggiata oggi a Milano, prevede infatti un debutto morbido per la Juventus del campione lusitano, che dovrà vedersela con il modesto Chievo. Inizio thrilling invece per Napoli e Lazio, che dopo il vis-a-vis alla Prima Giornata ...

La Juventus vincerà la Champions League con Cristiano Ronaldo? L’opinione dei più importanti giornalisti italiani : Juventus favorita per la Champions League con Cristiano Ronaldo? Il parere di 22 tra i più importanti giornalisti sportivi italiani Rai, SportMediaset, Sky Sport, Fox Sports, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, TuttoSport, Radio Sportiva e Radio 24, cosa ne pensano i più importanti giornalisti sportivi italiani del passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus? È il colpo del secolo, il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla ...

Cristiano Ronaldo alla resa dei conti con… il fisco! CR7 patteggia e rimedia una multa salatissima : Cristiano Ronaldo si dichiara colpevole di quattro reati fiscali ed evita il carcere, ma dovrà pagare una multa da capogiro Cristiano Ronaldo patteggia col fisco spagnolo ed evita il carcere. Secondo quanto riferito da fonti giudiziarie, l’Agenzia tributaria della Spagna ha dato l’ok all’accordo raggiunto con i legali del fuoriclasse portoghese, che nel frattempo è diventato un giocatore della Juventus, e l’agenzia ...

Juventus-VR46 è rottura : Valentino Rossi trarrà benefici dall’affare Cristiano Ronaldo? Ecco la verità : La Juventus ha interrotto i suoi rapporti commerciali con il marchio VR46 di Valentino Rossi, Ecco i misteriosi movimenti del club bianconero Nel 2015 la Juventus aveva stretto un’importante partnership con il marchio VR46. Il brand di merchandising di Valentino Rossi e la squadra bianconera avevano firmato un contratto in cui la VR46 s’impegnava a fornire al club ‘abbigliamento per il tempo libero’ rivendibile ...

Valentino Rossi - brutte notizie : ricco con Cristiano Ronaldo? No - la Juve ha stracciato tutto : Valentino Rossi e Cristiano Ronaldo , contrordine. Il sito specializzato corsedimoto.com , tra i primi a rilanciare la notizia degli affari della società del Dottore, la VR46 , in rampa di lancio ...

Cristiano Ronaldo superuomo : in forma come un ventenne : Cristiano Ronaldo superman. Il giornale sportivo spagnolo AS sottolinea che il cinque volte Pallone d’Oro, pur avendo 33 anni all’anagrafe, nei test medici della Juve è risultato un giocatore molto più giovane fisicamente con condizioni fisico-atletiche di un ventenne. La percentuale di grasso corporeo è solo del 7%, all’incirca un 3% un meno della media di body fat di un calciatore professionista. E la massa muscolare al 50% è ...

Ria Antoniou ed il due di picche a Cristiano Ronaldo - la greca di ‘Tiki Taka’ svela : “un corteggiamento via social - poi…” : La showgirl greca Ria Antoniou parla dell’approccio avuto con Cristiano Ronaldo sui social: la bella bionda svela il suo due di picche all’asso della Juventus Ria Antoniou si è resa protagonista dei Mondiali di Russia 2018 grazie alla sua partecipazione a ‘Tiki Taka‘. La bellissima Miss greca ha messo in mostra le sue qualità nella trasmissione condotta da Pierluigi Pardo. Dopo la sua esperienza da valletta ad ...