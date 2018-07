Cristiano Ronaldo | accordo col fisco Ultime notizie | multa da 18 | 8 milioni e 2 anni di

Cristiano Ronaldo alla resa dei conti con… il fisco! CR7 patteggia e rimedia una multa salatissima : Cristiano Ronaldo si dichiara colpevole di quattro reati fiscali ed evita il carcere, ma dovrà pagare una multa da capogiro Cristiano Ronaldo patteggia col fisco spagnolo ed evita il carcere. Secondo quanto riferito da fonti giudiziarie, l’Agenzia tributaria della Spagna ha dato l’ok all’accordo raggiunto con i legali del fuoriclasse portoghese, che nel frattempo è diventato un giocatore della Juventus, e l’agenzia ...

Juventus-VR46 è rottura : Valentino Rossi trarrà benefici dall’affare Cristiano Ronaldo? Ecco la verità : La Juventus ha interrotto i suoi rapporti commerciali con il marchio VR46 di Valentino Rossi, Ecco i misteriosi movimenti del club bianconero Nel 2015 la Juventus aveva stretto un’importante partnership con il marchio VR46. Il brand di merchandising di Valentino Rossi e la squadra bianconera avevano firmato un contratto in cui la VR46 s’impegnava a fornire al club ‘abbigliamento per il tempo libero’ rivendibile ...

Juventus - Cristiano Ronaldo si ‘salva’ dal carcere : accordo con il fisco : La Juventus si prepara per l’inizio del campionato e nel frattempo arrivano buone notizie per Cristiano Ronaldo. L’agenzie delle entrata ha accettato la proposta di rientro, il portoghese come riporta l’Ansa verserà 18,8 milioni di euro nelle casse dello Stato spagnolo e sarà condannato a 2 anni di carcere, anche se quest’ultima condanna sarà sospesa in cambio della dichiarazione di colpevolezza di quattro diversi ...

Valentino Rossi - brutte notizie : ricco con Cristiano Ronaldo? No - la Juve ha stracciato tutto : Valentino Rossi e Cristiano Ronaldo , contrordine. Il sito specializzato corsedimoto.com , tra i primi a rilanciare la notizia degli affari della società del Dottore, la VR46 , in rampa di lancio ...

Spagna - Cristiano Ronaldo patteggia con il fisco : multa di 19 milioni per evitare il carcere : Secondo quanto riportato dall'edizione online del quotidiano iberico As , Cristiano Ronaldo ha patteggiato con l'Avvocatura di Stato spagnola ammettendo quattro evasioni fiscali. Dunque pagherà una ...

Rocco Siffredi/ Cristiano Ronaldo? Il racconto segreto dell'attore : "Ama divertirsi - una sera..." : Cristiano Ronaldo sa come divertirsi, Rocco Siffredi non ha dubbi a riguardo e a La Zanzara racconta di un incontro in un locale romano di qualche anno fa. Ecco i dettagli(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 13:20:00 GMT)

Cristiano Ronaldo superuomo : in forma come un ventenne : Cristiano Ronaldo superman. Il giornale sportivo spagnolo AS sottolinea che il cinque volte Pallone d’Oro, pur avendo 33 anni all’anagrafe, nei test medici della Juve è risultato un giocatore molto più giovane fisicamente con condizioni fisico-atletiche di un ventenne. La percentuale di grasso corporeo è solo del 7%, all’incirca un 3% un meno della media di body fat di un calciatore professionista. E la massa muscolare al 50% è ...

Ria Antoniou ed il due di picche a Cristiano Ronaldo - la greca di ‘Tiki Taka’ svela : “un corteggiamento via social - poi…” : La showgirl greca Ria Antoniou parla dell’approccio avuto con Cristiano Ronaldo sui social: la bella bionda svela il suo due di picche all’asso della Juventus Ria Antoniou si è resa protagonista dei Mondiali di Russia 2018 grazie alla sua partecipazione a ‘Tiki Taka‘. La bellissima Miss greca ha messo in mostra le sue qualità nella trasmissione condotta da Pierluigi Pardo. Dopo la sua esperienza da valletta ad ...

Italia - a tutto Mancini : la Nazionale - lo scambio Bonucci-Caldara e Cristiano Ronaldo : L’Italia inizia un nuovo progetto con Roberto Mancini in panchina, si avvicina anche l’inizio del campionato, ecco le dichiarazioni del Ct a La Gazzetta dello Sport: “la Nazionale resta un punto di arrivo per qualunque allenatore. Così come lo è indossare la maglia azzurra per i giocatori. Abbiamo iniziato un percorso: speriamo di riportare l’Italia tra le protagoniste del calcio interNazionale. L’amichevole con la ...

“Cristiano Ronaldo? Una benedizione per la Serie A - mentre Balotelli…” : Mancini a 360° su mercato e Nazionale : Da Cristiano Ronaldo a Balotelli, Roberto Mancini confessa i suoi progetti e le sue opinioni sui temi calcistici più scottanti del momento Roberto Mancini, al centro federale di Catanzaro per ritirare il Premio Nicola Ceravolo, confessa i suoi presentimenti per il futuro della Nazionale italiana e le sue opinioni per i colpi di calciomercato appena conclusi. Il Ct dell’Italia parla del suo nuovo ruolo come un privilegio: “la ...

Cristiano Ronaldo in bianconero : per la Juventus mossa rischiosa o triplete a portata di mano? Ai microfoni di William Hill rispondono gli italiani : Le trattative per portare Cristiano Ronaldo all’Allianz Stadium hanno tenuto con il fiato sospeso milioni di tifosi e, una volta resi noti, i termini dell’accordo multimilionario hanno fatto discutere. Secondo otto italiani su dieci (82%), tuttavia, il costo dell’operazione è ampiamente giustificato dal talento di CR7, considerato il più forte giocatore del mondo. La percentuale restante si divide tra chi ritiene che la cifra sborsata ...

Fantacalcio 2018-2019 - quanto costa Cristiano Ronaldo? Aste folli - tutti vogliono CR7 : Cristiano Ronaldo costa 60 magic milioni: questa è la quotazione ufficiale che la Gazzetta dello Sport ha adottato per il Fantacalcio 2018-2019, il gioco virtuale che corre parallelo alla Serie A. Il fenomeno lusitano, acquistato dalla Juventus, è ovviamente il pezzo pregiato del listone, l’uomo che tutti i fantallenatori vogliono nella propria squadra, il giocatore in grado di garantire gol, voti elevati in pagella e bonus per poter ...