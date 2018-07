Cristiano Malgioglio “Essere gay non è una disgrazia | vuol dire felicità!” | poi sul

Cristiano Malgioglio preferisce Barbara d’Urso alla Venier : Mara Venier rifiutata da Malgioglio: il cantante non ‘tradisce’ la d’Urso Come tutti sapranno ormai a menadito, nella prossima stagione televisiva Mara Venier tornerà su Rai Uno alla conduzione della nuovissima edizione di Domenica In. La Rai ha infatti chiamato la popolare conduttrice per cercare di risollevare le sorti della trasmissione domenicale. Difatti, inutile negarlo, la Domenica In condotta dalle due sorelle Parodi ...

Scontro a distanza tra Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci : Il detto dice "L'amore non è bello se non è litigarello" ma in questo caso il contesto cambia poiché si tratta di un legame d'amicizia ma movimentato da provocazioni a destra e manca. Parliamo di Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci, conosciuti soprattutto per il loro carattere fumantino e per la loro appariscenza che non passa inosservata.I due, uniti da una conoscenza datata non se le mandano a dire. Lo 'Scontro' era partito da ...

Cristiano Malgioglio / La frecciatina a Giusy Ferreri e la critica alla musica italiana : "Non mi dà emozioni" : Intervistato da Rolling Stone, CRISTIANO MALGIOGLIO ricorda gli esordi di Giusy Ferreri e critica le nuove leve della musica italiana a partire da Sfera Ebbasta.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 09:27:00 GMT)

Cristiano Malgioglio svela i segreti della D'Urso e asfalta Giusy Ferreri : Cristiano Malgioglio , paroliere e cantante che a 70 anni sta conoscendo un nuovo clamoroso successo mediatico, ha rilasciato un'intervista alla rivista Rolling Stone in cui ha attaccato Aida Nizar , ...

Cristiano Malgioglio senza peli sulla lingua sul Grande Fratello Vip : GF Vip: Cristiano Malgioglio attacca i compagni della seconda edizione Ne ha una per tutti Cristiano Malgioglio il quale, in una lunga intervista rilasciata a Rolling Stone, ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip ammettendo di aver adottato una mirata e diabolica strategia che lo ha portato però, ad abbandonare la casa, in semifinale senza riuscire a concorrere per la vittoria finale finita nelle mani di Daniele Bossari. Il ...

Battiti Live 2018 - Melfi/ Quarta tappa - cantanti : Da Irama a Cristiano Malgioglio - le info streaming : Battiti Live 2018, Quarta e penultima tappa a Melfi oggi, domenica 22 luglio: sul palco Beny & Fede, Luca Carboni, Annalisa, Baby K, Einar, Jake La Furia, Alessio Bernabei e tanti altri.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 14:10:00 GMT)

Cristiano Malgioglio e Diana Del Bufalo traslocano in Rai?/ L’indiscrezione : corteggiamenti e nuovi show : Cristiano Malgioglio e Diana Del Bufalo traslocano in Rai? L’indiscrezione arriva tra le pagine del settimanale "Oggi", corteggiamenti dai alcuni programmi e nuovi show.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 18:48:00 GMT)

Cristiano Malgioglio e Diana Del Bufalo corteggiati dalla Rai : l’indiscrezione : Cristiano Malgioglio pronto a sbarcare in Rai? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip conteso da due reti Pare che la Rai abbia messo gli occhi recentemente su due personaggi molto cari al pubblico italiano. Si tratta nello specifico di Cristiano Malgioglio e Diana Del Bufalo, amatissimi dai più giovani e tanto seguiti sui social. L’ex […] L'articolo Cristiano Malgioglio e Diana Del Bufalo corteggiati dalla Rai: ...

Cristiano Malgioglio / La visibilità è aumentata col Gf Vip - ma ora non si deve fermare (Ieri e Oggi) : Cristiano Malgioglio: la visibilità è aumentata col Grande Fratello Vip, ma ora non si deve fermare. L'obiettivo è quello di raggiungere dei risultati sempre più importanti. (Ieri e Oggi)(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 09:12:00 GMT)

Cristiano Malgioglio/ Nuovo singolo e prossimi impegni TV : Venier - Chiambretti oppure d’Urso? : Cristiano Malgioglio, parla dei suoi progetti dopo la calda stagione estiva: Nuovo singolo e prossimi impegni TV, chi sceglierà tra Venier, Chiambretti o d’Urso?(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:36:00 GMT)

Cristiano Malgioglio : “Danzando danzando è la miglior canzone in circolazione. CR7? No. Il calciatore Luigi Rinaldo non lo conosco” : “Non voglio essere presuntuoso ma danzando danzando è la miglior canzone in circolazione, non mi aspettavo questo successo clamoroso. Diciamolo è il vero tormentone dell’estate”, Cristiano Malgioglio è entusiasta del momento d’oro professionale che sta vivendo. Il caldo pomeriggio di Saint Tropez non gli toglie l’energia, organizza il lavoro dei prossimi mesi che lo porteranno nuovamente sul piccolo schermo dopo le ...

Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci/ Foto - le nuove critiche : scambi di “veleni” tra regine della TV : Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci: Foto, le nuove critiche del paroliere sicialiano all'amico esperto di moda: scambi di “veleni” tra regine della TV.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 18:28:00 GMT)

Cristiano Malgioglio elogia la d’Urso : “Alla gente piace il trash” : Barbara d’Urso: i complimenti di Cristiano Malgioglio Cristiano Malgioglio, soltanto una settimana fa, era uno dei due opinionisti del Grande Fratello scelti da Barbara d’Urso, che da quest’anno è tornata la padrona di casa del reality più famoso di sempre. Ora, a distanza di qualche giorno, può commentare in maniera diretta la sua nuova esperienza televisiva e lo fa attraverso le pagine della rivista Tv Sorrisi e Canzoni. Il ...

Padova Pride Village - la sigla ufficiale è firmata da Cristiano Malgioglio : anche Barbara D'Urso all'inaugurazione : È firmata da Cristiano Malgioglio la sigla ufficiale dell'undicesima edizione del Padova Pride Village, che aprirà ufficialmente le proprie porte venerdì 15 giugno al Polo Fieristico di Padova. A far ...