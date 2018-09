CR7 ha patteggiato col fisco spagnolo : 2 anni di carcere e 19 milioni di euro : L’Agenzia tributaria spagnola ha dato il suo benestare al compromesso chiesto da Cristiano Ronaldo, che ha evitato la pena detentiva dopo essersi dichiarato colpevole The post CR7 ha patteggiato col fisco spagnolo: 2 anni di carcere e 19 milioni di euro appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.