“Così è morto Francesco” Senza pietà e senza dignità Qualche giorno fa aveva compiuto

(Di giovedì 26 luglio 2018) Il rinvenimento del cadavere intorno alla mezzanotte. Sono in corso i rilievi e le indagini da parte dei carabinieri su un nuovo episodio di cronaca che genera molti interrogativi e crea preoccupazione e sgomento tra la comunità. abitato. Una vera e propria esecuzione sembrerebbe essere quella di Francesco Fasano, 22 anni compiuti il 19 luglio scorso. Un altro omicidio in paese dopo quello del 27 marzo in cui fu ammazzato Manuele Cesari.Ucciso con un solo colpo di pistola alla testa e successivamente travolto e trascinato sull’asfalto da un’auto in transito quando era giàa Melissano in provincia di Lecce. Secondo una prima ricostruzione Fasano era a bordo di una Ford Fiesta di colore grigio intestata ad un pregiudicato locale. L’auto è stata trovata nelle vicinanze del luogo delitto e sequestrata. . La Ford Fiesta è stata sequestrata per eseguire gli ...