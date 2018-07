huffingtonpost

: Così assetati di poltrone che si vogliono spartire anche il CAI - FraMirabelli : Così assetati di poltrone che si vogliono spartire anche il CAI - Alee___4 : @Francy_Roma1994 Loro sono degli assetati di soldi ma, così facendo, perdono abbonamenti. Mi auguro. Perché sono dei cialtroni - albertomarroni : @ab50sv @vittoriozucconi Ok capisco che secondo la sua ferrea morale sarebbe stato giusto dire ai disgraziato asse… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Alla Lega e al Movimento 5 stelle, sempre in nome del cambiamento, ma verso la ricostruzione della Prima Repubblica, non basta spartirsi tutti i posti che ci sono in Rai, alle Fs e in Cdp. Non ancora sazi, quelli dell'Italia agli italiani e quelli dell'uno vale uno ora hanno bisogno di altri spazi per soddisfare i propri appetiti, mettendoin discussione l'autonomia di altri enti e organizzazioni che, negli anni, hanno costruito una loro, sana e importante, autonomia dalla politica.È il caso del CAI (Club Alpino Italiano). Nel decreto di riordino dei ministeri, trasferendo le competenze per questo ente dal Mibact al Ministero dell'Agricoltura, il governo ha pensato bene di inserire una norma che ci riporta nientepopodimeno al 1963 ( la Prima Repubblica è con noi...), quando appunto era il Ministero competente a designare i 5 membri dell'organismo direttivo del Cai. ...