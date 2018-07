optimaitalia

: Cos'è la legionella, ovvero l'infezione portata dall'acqua. Causata da un batterio, si prende per via respiratoria… - Agenzia_Ansa : Cos'è la legionella, ovvero l'infezione portata dall'acqua. Causata da un batterio, si prende per via respiratoria… - Adnkronos : Che cos'è la legionella - wordweb81 : Cos’è la legionella: sintomi e precauzioni da adottare sempre -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Cos'è la? Quali sono iche potrebbero far pensare ad un'infezione del batterio e quali sono leda prendere per evitare problemi in questo momento? Due morti e 17 casi di contagio accertati a Bresso, in provincia di Milano, richiedono la giusta conoscenza del fenomeno: il tutto per evitare il dilagarsi futuro di una vera e propria epidemia.Cos'è ladunque? Si tratta di un'infezione polmonare causata dal batterio specificoeumophila. Questo puàòtrovarsi nelle comuni fonti d'acqua, anche in quelle sorgine a monte e dunque nei fiumi e laghi: per questo motivo dunque questo potrebbe arrivare fino alla nostre case attraverso le tubature delle condotte idriche. Sbagliato è credere che il batterio venga acquisito bevendo l'acqua inffetta: piuttosto la contaminazione avviene via aspirazione e dunque inalazione.Quali sono i...