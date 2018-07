Cosa cambia per le aziende europee dopo l’accordo Juncker-Trump

Il patto di Norman Reedus e Andrew Lincoln in The Walking Dead : Rick e Daryl via insieme - Cosa è cambiato? : Avevano promesso di andare via insieme da The Walking Dead. Come due amici che trovano un feeling e che non vogliono andare oltre se non con l'altro al proprio fianco, Norman Reedus e Andrew Lincoln avevano stretto un patto che, a quanto pare, hanno deciso di infrangere, senza rancori. Il primo ha aperto un ristorante a Senoia, proprio nella città dove si tengono le riprese della serie, mentre il secondo soffriva la lontananza dalla sua ...

Buoni Qui! Ticket - Cosa cambia per i lavoratori dal mese di agosto : La ministra della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno è alla ricerca di soluzioni: "Entro i primi giorni di agosto dovrebbe esserci un nuovo fornitore che erogherà i Buoni pasto". E intanto la Procura di Genova indaga sulla società Qui! Group.Continua a leggere

Fifa 19 - tutte le novità / Video - ecco Cosa cambia nella nuova versione del gioco della Ea Sports : Fifa 19, tutte le novità: Video. ecco cosa cambia con l'arrivo della nuova versione del gioco di calcio targato Ea Sports. Sarà meglio di Pes 2019? L'uscita a settembre prossimo.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 18:35:00 GMT)

Alle 21 in diretta con Eurolive e il nostro Q&A : "VR : Cosa sta cambiando" : Torna uno dei classici appuntamenti delle dirette di Eurogamer.it, un'occasione per interagire direttamente con alcuni esponenti della redazione e per parlare insieme a noi di alcuni degli argomenti più caldi del momento o di ciò che più vi incuriosisce dei prossimi mesi di questo 2018 videoludico.Torna Eurolive con una diretta come sempre focalizzata sulle uscite del momento e su ciò che il nostro medium preferito ci sta riservando in questi ...

Patch 2.2 per Rainbow Six Siege oggi 24 luglio - Cosa cambia e bilanciamenti : Ubisoft ha annunciato l'uscita di una nuova Patch per Rainbow Six Siege, la 2.2, già uscia in realtà per ora su PC il 23 luglio. Arriva oggi su PS4 e Xbox One. cosa contiene? La Patch prevede principalmente correzioni di errori e modifiche relative al bilanciamento. Vediamo nel dettaglio cosa cambia davvero in Rainbow Six Siege. Modifiche alla dinamica di gioco di Rainbow Six Siege Piazzamento drone avanzato I giocatori avranno ora la ...

DECRETO DIGNITÀ/ Cosa cambia davvero per contratti e licenziamenti : Il DECRETO DIGNITÀ interviene sui contratti e la somministrazione di lavoro a termine, oltre che sulla disciplina dei licenziamenti. GABRIELE FRANZA ci spiega in che modo(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 06:07:00 GMT)DECRETO DIGNITÀ/ Siamo tutti più precari (ma Di Maio non lo sa), di A. RuffoNUMERI/ Boom di disoccupati in arrivo tra complotti, Brexit e negozi chiusi nei festivi, di F. Giubileo

Fca - Cosa cambia con Mike Manley? Missione : alleanza o fusione : Michael Manley, il nuovo amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles, non ha nulla di somigliante con Sergio Marchionne. Inglese, longilineo, senza apparenti slanci emotivi, come dimenticare ...

Marchionne in gravi condizioni - lascia FCA : ecco Cosa cambia per la Juventus : Un po' meno all'economia italiana e ai suoi lavoratori. Marchionne, dunque, è stato un dirigente-padrone assolutamente decisionista e per certi versi spietato in senso imprenditoriale adeguato ai ...

Temptation Island cambia data della finale - ecco Cosa sta succedendo : Nemmeno Temptation Island, campione di ascolti del lunedì, può stare al sicuro dal cambio dei plinsesti. La finale prevista per martedì 31 luglio potrebbe subire uno slittamento a mercoledì 1 agosto. ...

Fatturazione elettronica - come funziona per le imprese private e Cosa cambia : Al via l’obbligo di Fatturazione elettronica anche tra privati: come funziona, passaggi da seguire e invio. cosa fare

Addio al monopolio delle Poste sulla consegna delle multe : Cosa cambia per i cittadini : Cade il monopolio delle Poste italiane sulla consegna di multe e atti giudiziari al cittadino. Il ministero dello Sviluppo economico ha firmato il decreto con cui vengono stabilite le procedure per il rilascio delle licenze speciali per i servizi postali relativi alle notifiche degli atti giudiziari e delle multe. Ecco cosa cambia per i cittadini.Continua a leggere