“Correte | mia figlia è morta” Una villa lussuosa | una famiglia felice Poi il dramma | a

(Di giovedì 26 luglio 2018) Un caso destinato a far discutere e occupare a lungo le prime pagine dei giornali, la morte orribile di una bambina di soli tre anni, scomparsa mentre si trovava nella sua abitazione, sulla quale la polizia continua a indagare. L’ipotesi principale, al momento, è la più terribile. E cioè che ha spezzare quella giovanissima vita sia stata la madre della piccola, un’insegnante di scienze. Claire Colebourn, 35enne, è infatti accusata di aver ucciso laBethan, affogandola nellaabitazione (oltre 400mila euro il valore stimato) dove vivevano a Fordingbridge, in Inghilterra. La minore era stata trasportata d’urgenza in ospedale dopo che una telefonata disperata aveva allertato i soccorritori, che si erano precipitati sul posto a sirene spiegate. Inutili, purtroppo, tutti i tentativi di salvare la vita di Bethan, scomparsa in circostanze tragiche e ancora tutte da ...