Conte taglia l' Air Force Renzi

Conte chiede i danni al Chelsea : al via la battaglia legale tra le parti : Conte chiede i danni al Chelsea dopo l’esonero dal ruolo di tecnico del club londinese, rimpiazzato da Maurizio Sarri Antonio Conte passa alle vie legali dopo il divorzio dal Chelsea. Stando a quanto riportato dal Times, il tecnico avrebbe deciso di portare in tribunale il club di Stamford Bridge per il ritardo con cui gli è stata comunicata la risoluzione del contratto. Il Chelsea, che ha presentato ieri il nuovo tecnico Maurizio ...

Sebastian Vettel - GP Gran Bretagna 2018 : “È stata una bella battaglia. Ho spinto come un pazzo - sono Contentissimo” : Sebastian Vettel è raggiante alla fine del GP di Gran Bretagna, vinto al termine di una Grande battaglia con la Mercedes di Valtteri Bottas. Una vittoria che sembrava scontata, poi messa in discussione dalla Safety Car. “La Safety Car ha reso tutto più frizzante“, ha dichiarato il tedesco dopo la fine della corsa. “È stata una bella battaglia, ho spinto come il pazzo con le gomme più fresche. Non è stato semplice. Credo di ...

G7 - scontro Europa-Usa. Trump : la Russia rientri nel G8. Conte : sono d'accordo con il presidente americano. Battaglia sui dazi : scontro Europa-Usa al G7 di Charlevoi in Canada. Dalla Russia ai dazi, dal clima all'Iran. Donald Trump, che lascerà il vertice in anticipo per preparare il faccia a faccia con il leader...

G7 - scontro Europa-Usa. Trump : la Russia rientri nel G8. Conte : sono d'accordo con il presidente americano. Battaglia sui dazi : scontro Europa-Usa al G7 di Charlevoi in Canada. Dalla Russia ai dazi, dal clima all'Iran. Donald Trump, che lascerà il vertice in anticipo per preparare il faccia a faccia con il leader...

Conte e le frasi su Piersanti Mattarella. Battaglia con Delrio : Il governo incassa la fiducia alla Camera. Scintille in Aula. L'ex ministro: non fare il pupazzo Governo, ok fiducia alla Camera. Conte: "Ognuno ha il suo conflitto di interessi". Bagarre

Vitalizi : Governo Conte pronto a tagliarli subito : Il nuovo Governo Lega M5S ha aperto la caccia ai Vitalizi. Il Vice Presidente del Consiglio e leader pentastellato Luigi Di Maio, dichiara guerra ai privilegi degli ex parlamentari e promette di intervenire tempestivamente per cancellarli in modo definitivo. Via i Vitalizi agli ex parlamentari I privilegi degli ex parlamentari avranno vita breve: la delibera è già sul tavolo del presidente della Camera dei deputati Roberto Fico. È pronto il ...

Pensioni d'oro - il piano del governo Conte per tagliare gli assegni più ricchi : riduzioni fino al 6 per cento : Il piano del governo Conte di ridurre le Pensioni più generose, quelle considerate 'd'oro', potrebbe colpire almeno 30 mila pensionati . L'idea di Lega e M5s è di far risparmiare allo Stato, sin da ...

Governo Conte - Martina (reggente Pd) : “Esecutivo di destra - abbiate coraggio di dirlo. Daremo battaglia” : “Altro che destra e sinistra non ci sono più, il vostro è un Governo di destra su lavoro, tasse, sicurezza. E voi dovete avere il coraggio di dirlo”. Ad attaccare il Governo Conte è stato il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina, intervenendo in Aula a Montecitorio durante la discussione generale per la fiducia all’esecutivo M5s-Lega. “Il vostro contratto è una cambiale che pagheranno le prossime ...

Il discorso di Conte al Senato : “Basta business dell’immigrazione - tagliamo privilegi politica” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha aperto i lavori della giornata in cui si voterà la fiducia al governo al Senato con il suo discorso programmatico. Il presidente del Consiglio ha affermato di voler tagliare pensioni d'oro e privilegi della politica, oltre a voler dire basta al business dell'immigrazione. Ecco cosa ha detto Giuseppe Conte durante il suo discorso.Continua a leggere

Sebastian Vettel - GP Montecarlo 2018 : “Sono Contento - ho fatto il massimo. Domani battaglia con Ricciardo” : Sebastian Vettel si è difeso strenuamente nelle qualifiche del GP di Montecarlo 2018, sesta tappa del Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari si è dovuto accontentare della seconda posizione alle spalle di Daniel Ricciardo ma Domani proverà a sorpassare l’australiano al via per lottare per la vittoria. Il quattro volte Campione del Mondo sembra molto soddisfatto e soprattutto ottimista in vista della gara di Domani sulle strade del ...

Governo : Conte Premier - battaglia sull'eurocritico Savona all'economia. Ipotesi Giorgetti : Chi è Savona Laureato in Economia nel 1961, specializzato al Mit di Boston, entrato nell'ufficio studi della Banca d'Italia, direttore generale di Confindustria e tra i fondatori dell'università ...