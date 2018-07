Conte | stop contratto Airbus 340-500 Video | Air Force Renzi rottamato | Di

Conte annuncia stop contratto Airbus voluto da Renzi - Di Maio : fine dell'Ancien Régime : "E' la fine dell'Ancien Regime. Questo aereo è il simbolo dell'arroganza di potere di Renzi e di tutti quelli che lo hanno sostenuto, che gli italiani hanno mandato a casa il 4 marzo". Così Luigi Di ...

AIR FORCE RENZI - Conte : “STOP CONTRATTO LEASING”/ “Spreco denaro pubblico” : anche Toninelli contro ex premier : CONTE rottama l'Air FORCE RENZI: “Uno spreco e un capriccio”. Di Maio esulta per il taglio, mentre l'ex premier si difende su Twitter e attacca il capo politico del M5s: “Bufale”(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 17:02:00 GMT)

Conte - stop al contratto per l'Airbus voluto da Renzi - : Il premier ha annunciato di voler rinunciare al velivolo utilizzato "per i voli di Stato": "È uno spreco e un capriccio", afferma. La replica dell'ex segretario del Pd: "Bufale, non era per me ma per ...

Air Force Renzi - il premier Conte : “Stop al contratto da 150 milioni per l’Airbus”. Toninelli scrive ai commissari di Alitalia : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato di voler rescindere il contratto di leasing da 150 milioni di euro del mega aereo di Stato Airbus 340-500 voluto dall’ex premier Matteo Renzi. “Meno spreco di denaro pubblico, meno spese inutili. Il governo che presiedo da subito ha voluto dare segnali di forte cambiamento rispetto al passato” ha scritto su Facebook. Ma tra il dire e il fare c’è di ...

Conte : stop a contratto Airbus voluto da RenziIl leader Pd : sono bufale - l'aereo non per me : Su Facebook il premier annuncia "la volontà di rescindere il contratto dell'Airbus A340-500, acquistato in passato" dal governo Renzi. Sempre via social la replica: "Quando tornano su bufale come 'l'aereo di Renzi' significa che sono disperati: quell'aereo non era per me ma per le missioni internazionali delle imprese"

Conte rottama l'Airforce-Renzi : stop al mega-contratto dell'Airbus : ROMA - Il premier Giuseppe Conte volerà con mezzi più economici. rottamato il super-aereo della presidenza del Consiglio voluto dall'ex premier Matteo Renzi. 'Meno spreco di denaro pubblico, meno ...

Conte ordina lo stop all'Aereo di Renzi : rescisso il contratto di leasing dell'Airbus A340-500 : Rottamato l'aereo della presidenza del Consiglio voluto dall'ex premier Matteo Renzi. «Meno spreco di denaro pubblico, meno spese inutili. Il governo che presiedo da subito ha voluto...

Vaccini - M5S stop obbligo ed esami vaccinali/ Ultime notizie - ecco il Contenuto della proposta no vax : Vaccini, M5s stop obbligo e esami prevaccinali: Davide Barillari e Roberta Lombardi e la proposta free vax. E' stata depositata una proposta di legge per andare a revisionare il sistema.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 10:55:00 GMT)

Conte stoppa la flat tax Forza Italia non ci sta : «Le coperture ci sono» : Il suo pacchetto fiscale, flat tax in testa, Forza Italia lo presenta alla stampa in Senato nel giorno in cui il premier Giuseppe Conte spiega, in un'intervista al Fatto quotidiano, che la tassa piatta il suo governo non la farà. Almeno, come è scritta al primo punto del programma del centrodestra e anche prevista nel contratto sottoscritto da Lega e M5s.Il capo dell'esecutivo, infatti, giura che non ci saranno condoni fiscali e parla di una ...

Ilva : Anac - stop spetta a governoDi Maio informa Conte : Ci sono criticità nell'iter della gara per la cessione dell'Ilva ma uno stop della procedura può essere valutato solo dal Ministero dello Sviluppo nel caso in cui, come prevede la legge, esista un ...

Sanità - De Luca scrive al premier Conte : 'Stop alla gestione commissariale' : Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, come annunciato ieri nel corso del 'Tavolo adempimenti' e 'Comitato Lea' tenutosi a Roma, ha inviato questa mattina al Presidente del Consiglio ...

Migranti - vertice di Innsbruck : stop a Salvini sulle missioni Ue - mercoledì nuovo incontro con Conte per decidere la linea : “Al vertice di Innsbruck di giovedì presenteremo un nostro documento. La nostra priorità è la difesa delle frontiere esterne“. Matteo Salvini parla al termine del faccia a faccia con il premier Giuseppe Conte in vista della riunione dei ministri dell’Interno europei nella città austriaca. I due si incontreranno ancora mercoledì per decidere la linea italiana, ma intanto dalle parole del ministro degli Interni è sparita l’idea ...

Dl dignità - Di Maio : colpo al Jobs Act. Stop di Confindustria. Conte difende il governo : non è contro le imprese : Il vicepremier commenta in conferenza stampa il varo del decreto presentando le singole misure del provvedimento. Anche il premier lo sostiene, mentre alla realtà delle imprese proprio non piace

Dl dignità - Di Maio : un colpo al Jobs Act. Stop di Confindustria. Conte : governo non è contro le imprese : Il vicepremier commenta in conferenza stampa il varo del decreto presentando le singole misure del provvedimento. Anche il premier lo sostiene, mentre alla realtà delle imprese proprio non piace