Conte rottama l' Airforce-Renzi | stop al mega-contratto dell' Airbus

Giuseppe Conte rottama l'Air Force Renzi per i voli di Stato : Lo hanno chiamato dal primo giorno "l'aereo di Renzi", anche se l'allora presidente del Consiglio non lo ha mai usato. Aveva però voluto il nuovo aereo presidenziale. Da allora tante polemiche e poche ore di volo. Ora che il premier è Giuseppe Conte, la volontà è rescindere il contratto di leasing con Airbus per gli A340-500 per i voli di Stato."Meno spreco di denaro pubblico, meno spese inutili. Il governo che ...