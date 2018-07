Conte rinuncia all' Airbus di Renzi | Spreco di soldi

Aquarius - Macron : «Non posso dare ragione a chi provoca». Conte orientato a rinunciare alla visita a Parigi : Il ministro dell’Interno riferisce sulla chiusura dei porti italiani alla nave di profughi dalla Libia. Intanto si apre anche un caso diplomatico con la Francia: il ministro Tria cancella il bilaterale e il premier minaccia di annullare il suo viaggio

Aquarius - Macron non si scusa : «Non posso dare ragione a chi provoca». E Conte rinuncia al viaggio a Parigi : Il ministro dell’Interno torna sul caso della nave con a borso 629migranti: «Sul fronte Nord Africa, paghiamo tutti l’instabilità portata proprio dai francesi in Libia e a sud della Libia». E Conte rinuncia alla visita prevista per venerdì a Parigi

Governo : Conte - grato a chi ha rinunciato ad ambizioni per interesse Paese : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Sono grato a chi, rinunciando a legittime ambizioni personali, ha saputo porre davanti a tutto l’interesse generale, per un progetto che supera le persone chiamate a portarlo avanti, e che mi fa avvertire, ancora più intensamente, la responsabilità che mi sono assunto, ben consapevole delle prerogative che l’art. 95 della Costituzione assegna al Presidente del Consiglio dei Ministri”. ...

Governo : Conte rinuncia - Mattarella chiama Cottarelli| : Il capo dello Stato dice no a Savona all’Economia: «Sui ministri non posso subire imposizioni». Oggi l’economista ex Fmi al Quirinale per l’incarico. Lega e M5S, campagna contro il Colle |

