Conte ordina lo stop all' Aereo di Renzi | rescisso il contratto di leasing dell' Airbus

Roma : Apertura straordinaria alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea : Roma – Mercoledì 25 luglio 2018 proseguono gli appuntamenti estivi serali alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea in concomitanza delle aperture straordinarie a 1 euro dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso 21.45). Saranno visitabili tutte le mostre: Time is Out of Joint; le due antologiche, curate da Giuseppe Appella, Carlo Lorenzetti. Realtà in equilibrio, Bruno Conte. Realtà in equilibrio; la nuova mostra di questa ...

Juncker : “Sui migranti Conte ha ragione - l’Ue pronta a coordinare cellula di crisi” : «L’Italia invoca da tempo, e a ragione, una cooperazione regionale sugli sbarchi», e gli avvenimenti di questo fine settimana «hanno dimostrato un senso condiviso di solidarietà da parte degli Stati membri (Francia, Germania, Malta, Spagna, Portogallo e Irlanda) che si sono offerti di accogliere una parte dei migranti sbarcati a Pozzallo». Tuttavi...

DICIOTTI - MATTARELLA CHIAMA Conte CHE ORDINA LO SBARCO DEI MIGRANTI/ Ultime notizie Trapani : Viminale stupito : Nave DICIOTTI con a bordo 67 MIGRANTI attracca nel porto di Trapani: MATTARELLA CHIAMA CONTE che garantisce permesso di SBARCO, irritazione del Viminale(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 22:49:00 GMT)

Apple ordina Little America che racConterà l'immigrazione - creata dal duo di The Big Sick : Apple entra nella discussione globale sul tema dei migranti, un tema che divide l'opinione pubblica negli Stati Uniti come in Europa, con l'ordine a serie di Little America, un'antologia con episodi da 30 minuti che racconterà storie semplici di immigrati Americani.Little America è scritta da Lee Eisenberg, produttore della comedy Showtime SMILF (in Italia in arrivo su Sky Generation), che sarà anche showrunner, insieme a Kumail Nanjani e ...

Migranti - vertice straordinario a 7 Conte e Merkel - scontro location : Domenica i capi di Stato e di governo di Italia, Francia, Germania e Spagna si incontreranno per discutere di come affrontare il problema degli sbarchi di Migranti. Il vertice parte in salita visto che c'è stato uno scontro tra il premier italiano e la cancelliera tedesca per decidere dove tenere il summit. Conte aveva proposto Roma, visto che l'Italia é al centro dei flussi migratori Segui su affaritaliani.it

Governo : Conte - in cdm ordinaria amministrazione - io in partenza per G7 : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – In consiglio dei ministri domani “ci saranno cose in scadenza, io poi non me ne occupo perché sono in partenza”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, lasciando l’Aula di Montecitorio risponde alle domande dei cronisti. L'articolo Governo: Conte, in cdm ordinaria amministrazione, io in partenza per G7 sembra essere il primo su SPORTFAIR.