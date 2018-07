: Il premier Conte ha rottamato l’Air Force Renzi, l’aereo blu acquistato per ben 150 milioni di euro. Un’operazione… - riccardo_fra : Il premier Conte ha rottamato l’Air Force Renzi, l’aereo blu acquistato per ben 150 milioni di euro. Un’operazione… - petergomezblog : Air Force Renzi, Conte:“Stop a contratto da 150 milioni”. Toninelli scrive ai commissari - fattoquotidiano : Air Force Renzi, il premier Conte: “Stop al contratto da 150 milioni per l’Airbus”. Toninelli scrive ai commissari… -

"Meno spreco del denaro pubblico;in questa ottica si inserisce la volontà di rescindere il contratto di leasing dell'Airbus acquistato in passato dal governoper i voli di Stato e mai praticamente usato". Così il premiersu Facebook che sottolinea le cifre spese: "Circa 150 milioni di euro per soli 8 anni di noleggio". Replica l'ex premier:"Quando tornano su bufale come l'aereo disignifica che sono disperati.L'aereo non era per me ma per le missioni internazionali delle imprese".(Di giovedì 26 luglio 2018)