Asl Roma - 0 per 4 fa 25 : candidato vince Concorso - per il commissario è tutto regolare - la 2a classificata fa ricorso : Nella pubblica amministrazione a volte non tornano i conti. In senso letterale. È quanto accaduto alla Asl Roma 5, dove nelle valutazioni di un concorso per direttore di Unità operativa complessa (Uoc), un candidato, alla voce “titoli di carriera”, ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 25. E fin qui nulla di strano. Alle quattro singole voci che compongono la valutazione complessiva, però, il punteggio attribuito è sempre lo stesso: zero. ...

Decreto dignità - sì a Concorso per maestre diplomate. Le ultime novità : Le modifiche approvate nelle commissioni della Camera. Lunedì l'esame dell'Aula Decreto dignità, il Pd frena sugli indennizzi. M5s vince il primo match Decreto dignità, congelata la riforma dei ...

Concorso ricarica con Tic Tac : primi codici giunti a destinazione solo per Vodafone? : Le vicende legate al Concorso ricarica con Tic Tac sono ad un punto di svolta: finalmente i primi codici validi per gli accrediti sulle SIM telefoniche sono in dirittura d'arrivo dopo settimane di attese e anche di polemiche raccolte intorno all'iniziativa promozionale del gruppo Ferrero. Abbiamo già esaminato gli estremi del Concorso ricarica con Tic Tac segnalando come, nonostante quanto scritto nel regolamento, siano stati tantissimi gli ...

Concorso per Direttori Servizi Generali e Amministrativi : confermati circa 2000 posti : Il Ministro Bussetti ha ufficialmente confermato la richiesta di procedere all'erogazione di un Concorso per l'assunzione di Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi in ambito scolastico. Le prove dovrebbero tenersi in autunno e secondo quanto emerso da un comunicato del Ministero, dovrebbero comportare l'assunzione di circa 2004 unità, ma tale numero potrebbe essere ulteriormente aumentato qualora i posti accantonati per mobilità non ...

La 69esima edizione sarà divisa in due: il concorso per gli artisti emergenti sarà a dicembre e avrà due vincitori, che poi potranno partecipare alla gara con gli artisti affermati a febbraio

Il Superenalotto è un gioco d'azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […]

Concorso per dirigenti scolastici/ Risultati in settimana : solo 1 aspirante preside su 4 supera test? : Concorso per dirigenti scolastici, Miur pubblicherà Risultati in settimana. Ma spunta un sondaggio ufficioso: solo 1 aspirante preside potrebbe superare il test preselettivo. Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 17:56:00 GMT)

solo un candidato su quattro, tra gli aspiranti presidi, avrebbe superato la prima prova al megaconcorso per dirigenti scolastici. Sono circa 8.500 le persone che, secondo un sondaggio ufficioso

Scuola - Concorso per aspiranti presidi : solo il 25% supera il test : solo un candidato su quattro , tra gli aspiranti presidi , avrebbe superato la prima prova al megaconcorso per dirigenti scolastici. Sono circa 8.500 le persone che, secondo un sondaggio ufficioso, ...

Space X - a Hawthorne il Concorso Space X Hyperloop Pod 2018 : partecipa anche Grimes [FOTO] : 1/27 AFP/LaPresse ...

Lady Gaga alla Mostra di Venezia 2018 ad agosto con Bradley Cooper per il film È nata una stella - in anteprima fuori Concorso : L'arrivo di Lady Gaga alla Mostra di Venezia sarà certamente uno dei momenti più attesi della prossima edizione della kermesse: la popstar e attrice sarà al Lido per presentare in anteprima e fuori concorso il film A Star Is Born (È nata una stella) di Bradley Cooper, regista e co-protagonista della pellicola. Già anticipata da voci di corridoio relative alla nuova edizione del Festival del Cinema di Venezia, la notizia è stata confermata ...

Concorso presidi - oltre 34mila candidati per 2400 posti : il primo dopo 7 anni. Molte le critiche : “Troppo nozionistico” : oltre 34 mila candidati per 2400 posti da dirigente scolastico. dopo sette anni, è iniziata il 23 luglio la prima selezione per l’assunzione di presidi: l’obiettivo è porre fine al fenomeno delle reggenze, ovvero dirigenti che si dividono tra più istituti. I posti da assegnare per il prossimo triennio, il 2018-2021 sono 2.425, di cui 9 destinati alle scuole di lingua slovena o bilingue presenti in Friuli Venezia Giulia, mentre i ...