Con il biglietto del treno pretende di salire in aereo e aggredisce poliziotto

Inter - c'è ancora un punto di domanda - ma Spalletti può Contare su un buon biglietto da visita : La coppia Icardi-Lautaro da i primi importanti segnali di coesistenza e questo è un buon motivo per sorridere per i tifosi nerazzurri. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i due centravanti si siano presentati con un buon biglietto da visita. 'È l'Inter degli argentini? Forse è ancora presto per dirlo, ma di certo i tifosi nerazzurri possono ...

Lecce - donna uccisa a coltellate. Il marito Confessa Con un biglietto : “Sono stato io” : L'omicidio è avvenuto a Trepuzzi, nella provincia di Lecce, nel primo pomeriggio. La donna, la 57enne Teresa Russo, era sordomuta, come il marito Michele Spagnuolo, e i due si stavano separando. L’uomo ha confessato di aver ucciso la moglie in un biglietto lasciato davanti alla caserma dei carabinieri.Continua a leggere

Tuffi - Campionati Italiani 2018 : Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia staccano il biglietto Continentale dai 3 metri : Per la cronaca, vi era stato l'inserimento della coppia svedese Frida Kallgren-Mathilda Roxen, con il secondo punteggio , 243.48, . giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix

Tuffi - Campionati Italiani 2018 : Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia staccano il biglietto Continentale dai 3 metri : E’ andata in archivio la prima giornata dei Campionati Italiani di Tuffi presso la “Karl Dibiasi” di Bolzano. Una manifestazione importante, crocevia per gli Europei 2018 che si terranno nell’impianto di Edimburgo (Scozia). E’ opportuno precisare che Elena Bertocchi e Maicol Verzotto (3 metri sincro mixed), sempre la Bertocchi (1 metro), Noemi Batki e Verzotto (piattaforma sincro mixed) e Giovanni Tocci (1 metro) ...

Padova - senegalese senza biglietto prende a pugni e morsi i Controllori : Ha aggredito e mandato al pronto soccorso tre controllori dell'Aps di Padova. È accaduto questa mattina alla fermata del tram in Corso del Popolo dove uno dei controllori ha chiesto il biglietto a un paddeggero, un senegalese di 21 anni.Il giovane ha rifiutato di mostrare il suo titolo di viaggio e ha risposto alla richiesta del controllore prendendolo a morsi e a pugni sul petto. Poco dopo sono arrivati in soccorso del collega altri due addetti ...

Sul treno senza biglietto - scappa e lancia sassi Contro la polizia : Viaggiava in treno senza il biglietto. Alla richiesta del documento d'identità da parte del personale di bordo di Trenitalia, un 25enne nigeriano ha rifiutato di farsi identificare e, all'arrivo del ...

ScrocCone non vuole pagare il biglietto del bus. Ma un cittadino lo blocca : «Paga o scendi» : La sindaca Raggi pubblica sulla sua pagina Facebook il video girato da un cittadino su un autobus dove si stanno sperimentando i tornelli anti evasori. Nel filmato ripreso da un passeggero si vede un ...

Mondiali : Giappone pulisce lo spogliatoio e lascia un biglietto Con la scritta “grazie” : Mondiali– Uno spogliatoio così lindo che lascerebbe di stucco anche la più coscienziosa delle aziende di pulizia. E’ il capolavoro di ordine e rispetto messo a segno dalla Nazionale di calcio del Giappone poco dopo aver sfiorato una storica qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali contro il Belgio. La foto di come i giocatori nipponici hanno lasciato docce e bagni nonostante la loro eliminazione è stata postata su ...

Milano - rivoluzione Atm : si entra in metro Con carta di credito/ Tornelli Contactless pensionano il biglietto : metro Milano, rivoluzione Atm: si entra in metropolitana con la carta di credito. I Tornelli "contactless" pensionano il biglietto cartaceo: come funziona e quanto costa(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 17:53:00 GMT)

A Milano si viaggia Contactless : il biglietto della metro si paga Con lo smartphone : Milano, 29 giu. (Labitalia) – Addio file davanti alle macchinette, con l’incubo degli spiccioli. Addio anche, con gran vantaggio dell’ambiente, a quel pezzetto di carta, scontrino o biglietto, che prima doveva essere stampato in milioni di copie. Nel metrò milanese ora si viaggia leggeri, grazie alla rivoluzione digitale avviata, per prima in Italia, da , l’Azienda Trasporti Milanesi di proprietà del Comune di ...

