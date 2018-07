Commercio e dazi | raggiunta la tregua tra UE e USA

Dazi - Xi : protezionismo è duro colpo a Commercio multilaterale : Roma, 25 lug., askanews, - Il presidente della Cina Xi Jinping torna a lanciare moniti contro i rischi di chiusure sul commercio, nell'ambito del braccio di ferro con il presidente Usa Donald Trump e ...

Trump pronto ad estendere dazi a tutto il Commercio con la Cina? : ... sempre più infiammata dalle polemiche sullo scontro tra governo e Inps e possibili dimissioni del ministro dell'economia Giovanni Tria. Ma procediamo con ordine Il presidente Usa Donald Trump ha ...

Commercio - Lagarde - Fmi - : con dazi a rischio 430 mld Pil globale : ... ma l'entità del danno dipenderà da cosa i politici faranno' e, visto che 'sfortunatamente la retorica è diventata realtà' con le misure protezionistiche, ci potranno essere effetti sull'economia ...

Ue e Cina : “Evitiamo la guerra dei dazi e cambiamo le regole del Commercio” : A un anno e mezzo dall’insediamento di Donald Trump gli equilibri mondiali sono totalmente sconvolti. Tanto che Unione Europea e Cina, al loro ventesimo summit, hanno trovato una sintonia senza precedenti. Le relazioni tra i due giganti, soprattutto dal punto di vista commerciale, non sono e non sono mai state facili. Ma nell’epoca del “nemico comu...

'Il libero Commercio è fondamentale' - il ministro Tria contrario ai dazi - : Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, all'assemblea annuale dell'Abi. 'L'imposizione di dazi da parte degli Stati Uniti e …

Dazi - Commercio mondiale in tilt anche per le fake news di Donald Trump : Nel complesso l’economia americana continua ad andare piuttosto bene, non altrettanto le iniziative di politica economica di Trump. La prima fase della guerra commerciale «giusta e facile da vincere» sta generando notizie di segno opposto a quelle che sperava di sentire il presidente Usa...

Commercio - scatta la tagliola dei dazi USA sulla Cina : Teleborsa, - Al via da questa mattina i dazi imposti dal Presidente americano Donald Trump sui prodotti importati dalla Cina . La misura annunciata da tempo è scattata alla mezzanotte di washington, ...

Camera di Commercio Usa lancia campagna contro dazi di Trump : La Camera di commercio statunitense ha lanciato una campagna contro i dazi imposti da Donald Trump, illustrando i possibili danni Stato per Stato, con i posti di lavoro e le quote di export a rischio. ...

Commercio - persistono tensioni tra Cina e Usa : "minacce e aumenti dazi sono più armi negoziali che guerra" - analisti - : Ma la politica fiscale statunitense potrebbe portare ad un aumento delle importazioni e, quindi, a un crescente deficit commerciale, che potrebbe alimentare le tensioni tra i due giganti".

