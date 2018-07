Come mantenere l’abbronzatura dopo il sole

Ecco Come mantenere l’OTG sempre attivo su OnePlus e OxygenOS : Tramite un semplice comando ADB è possibile manterere l’OTG sempre attivo su OxygenOS, il software degli smartphone di OnePlus. Per quei pochi che […] L'articolo Ecco come mantenere l’OTG sempre attivo su OnePlus e OxygenOS proviene da TuttoAndroid.

Come mantenere perfetta la manicure gel in vacanza : Unghie lucenti, colorate ma soprattutto resistenti. Trasportate nella dimensione nail look da vacanza è un plus non da poco. Dalla spiaggia all’happy hour alla cena vista mare, il gel è quel tipo di soluzione a cui ci si affida per non pensare più a nulla e che difficilmente tradisce. Esistono, però, della accortezze da tenere in considerazione se si vuole mantenere performante la propria manicure semipermanente sotto il sole. Ne abbiamo ...

Come mantenere efficiente il nostro computer : 5 regole fondamentali : In questo articolo ci occuperemo di Come mantenere sempre in ordine il nostro computer. Avere un Pc sempre efficiente è

Come reinstallare o ripristinare Windows e mantenere i dati personali : Il tuo PC è troppo lento? Improvvisamente ha smesso di funzionare correttamente? In molti casi puoi risparmiare tempo e fatica (dal cercare a tutti i costi una causa) reinstallando da zero Windows, avendo cura di non perdere i dati personali salvati nelle cartelle utente del sistema. In questa guida troverai Come ripristinare o reinstallare Windows […] Come reinstallare o ripristinare Windows e mantenere i dati personali

Come reinstallare o ripristinare Windows e mantenere i dati personali : Il tuo PC è troppo lento? Improvvisamente ha smesso di funzionare correttamente? In molti casi puoi risparmiare tempo e fatica (dal cercare a tutti i costi una causa) reinstallando da zero Windows, avendo cura di non perdere i dati personali salvati nelle cartelle utente del sistema. In questa guida troverai Come ripristinare o reinstallare Windows […] Come reinstallare o ripristinare Windows e mantenere i dati personali