Com’è andato il colloquio di lavoro? La risposta è nelle neuroscienze

Com’è andato il Prime Day di Amazon : Molto bene, dice Amazon, meglio di ogni altro anno; ma il sito ha avuto qualche problema tecnico e in Europa ci sono stati diversi scioperi The post Com’è andato il Prime Day di Amazon appeared first on Il Post.

Com’è andato l’incontro Conte – Merkel a Berlino prima del vertice Ue : La cancelliera Angela Merkel ha incontrato ieri a Berlino il premier italiano Giuseppe Conte. In vista, il 28-29 giugno, il vertice del Consiglio europeo in cui la Ue ha da affrontare importanti questioni: “La posta in gioco per l’Europa è altissima – he detto il premier Conte – i temi dell’immigrazione e della governance economica dell’Ue possono e devono essere occasione per pervenire a costruire ...

Ascolti tv 13 giugno 2018 : Com’è andato il debutto de Il Supplente : Il Supplente 2018, Ascolti tv: il nuovo programma di Rai2 debutta con 1,6 milioni di spettatori Mercoledì 13 giugno, in prima serata, c’è stato il debutto de Il Supplente 2018. E Ascolti tv alla mano, la prima puntata del nuovo programma di Rai2 prodotto da Palomar ha entusiasmato il pubblico. Ieri sera, infatti, sul secondo canale […] L'articolo Ascolti tv 13 giugno 2018: com’è andato il debutto de Il Supplente proviene da ...

Com’è andato il centrodestra - con e senza la Lega : Si conferma la coalizione più forte nel paese, ma i buoni risultati al Sud arrivano soprattutto grazie alle difficoltà del M5S The post Com’è andato il centrodestra, con e senza la Lega appeared first on Il Post.

Ascolti tv 6 giugno 2018 : Com’è andato Avanti un altro in prima serata : Avanti un altro 2018, Ascolti tv: lo speciale in prima serata seguito da 3,4 milioni di telespettatori Non un vero e proprio record, ma non si può dire che gli Ascolti tv registrati da Avanti un altro 2018 – Pure di sera! non siano buoni. Ieri, infatti, in prima serata su Canale5, lo speciale del […] L'articolo Ascolti tv 6 giugno 2018: com’è andato Avanti un altro in prima serata proviene da Gossip e Tv.

Com’è andato il giuramento del nuovo governo : Lo racconta Mattia Feltri, che era lì assieme a decine di altri giornalisti a chiedersi se c'era o no Elisa Isoardi e con quale auto era arrivato Conte The post Com’è andato il giuramento del nuovo governo appeared first on Il Post.

Ascolti TV FOCUS - ecco Com’è andato il primo giorno : Ieri, giovedì 17 maggio 2018, è partito alle ore 21.15 circa, per la prima serata, il nuovo canale acquistato da Mediaset FOCUS. Il canale, lo ricordiamo, è raggiungibile al canale n° 35 del Digitale terrestre, al posto di Italia 2, spostato alla numerazione 120. Com’è andata la prima in termini di dati d’ascolto? Scopriamolo insieme con tutti e 3 gli eventi in onda ieri sera sul canale 35. Ascolti FOCUS, ieri 17 maggio C’è ...