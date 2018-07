Combatti la cellulite con i sali di Epsom

Combatti la cellulite in un mese - con i nuovi trattamenti urto : Forse non siamo delle fashion icon e delle top che hanno scritto la storia dagli anni Novanta ad oggi. Forse non verremo mai notate da un agente mentre siamo in aeroporto in coda per prendere un aereo, ma anche noi abbiamo una cosa in comune con Kate Moss. La cellulite e le gambe dalla cute non proprio effetto tensore. Kate è stata fotografata alla sfilata maschile primavera-estate 2019 di Saint Laurent by Anthony Vaccarello con una mini tutina ...