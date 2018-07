Colpita da una rara malattia mangia-carne | 22enne ha solo il 10% di possibilità di

INCIDENTE IN A4 - MARCO PAOLINI TAMPONA UNA 500/ Muore in ospedale la donna Colpita : INCIDENTE , MARCO PAOLINI TAMPONA auto sull’A4. Ultime notizie, la donna vicentina classe 1965 investita sarebbe morta nelle scorse ore. L'attore sotto choc.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 00:34:00 GMT)

Paura in superstrada : l’auto viene Colpita da una bottiglia lanciata dal cavalcavia. Il video dalla dashcam : Ci troviamo a Brisbane, in Australia. Una coppia sta percorrendo, in auto, la Riverside Expressway. A un certo punto, dal ponte che corre sopra la superstrada, un uomo lancia una bottiglia di vetro. La sequenza viene ripresa dalla dashcam posizionata sulla vettura. L’accaduto è stato denunciato e la polizia australiana ha aperto un’indagine per trovare il colpevole. L'articolo Paura in superstrada: l’auto viene colpita da una ...