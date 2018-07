Clara Sereni morta | addio allo scrittrice umbra Sergio Mattarella | “Donna che ha speso

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 luglio 2018), una delle più importanti autrici contemporanee, èa Perugia all’età di 71 anni. Attivista nel campo delle politiche sociali da cui non di rado ha tratto spunti per i suoi libri, l’annuncio della sua scomparsa è stato dato dal suo editore Giunti. Grazie al romanzo autobiografico “Via Ripetta 155” era entrata nella dozzina del Premio Strega 2015. “Ho appreso con dispiacere la notizia della scomparsa dicolta, sensibile e raffinata. Una donna che hagran parte della sua esistenza al servizio della comunità e delle persone più svantaggiate. Invio il mio sentito cordoglio ai familiari“, sono le parole del presidente della Repubblica,, in ricordo di. Nel maggio 2017 era uscita sempre con Giunti la nuova edizione del suo libro più famoso “Il gioco dei regni“, straordinario ...