Cinque cose che l' Europa deve fare per tornare rilevante

Zanzare : le Cinque cose che le fanno scappare. Rimedi definitivi per dire addio alle punture : Ed eccoci arrivati a un’altra estate in cui nella maggior parte delle città e dei paesi italiani si trova una compagnia assai sgradita: la zanzara. Che si tratti della tigre (Aedes albopictus) o della comune (Aedes Caspius) il risultato non cambia. Il piccolo insetto, infatti, avverte la presenza di un essere umano anche a distanza di decine di metri, cominciando a produrre una grande quantità di saliva. La vera sfida è trovare il ...

Vuoi diventare bionda? Ecco Cinque cose da sapere : Arriva sempre un momento, quasi come un’illuminazione improvvisa, in cui realizziamo che diventare bionde possa essere la soluzione a tutto. Alla noia quotidiana, al compagno che inizia a darci un po’ per scontate, o a quello che ancora non ci ha notate, al lavoro poco stimolante, o, più semplicemente, al nostro look che non ci piace più. È la sindrome della bionditudine. Colpisce più o meno tutte, fosse anche un pensiero distratto ...

Cinque cose che l'Unione europea ha fatto e che hanno migliorato le tue vacanze : Luglio è alle porte e milioni di cittadini italiani ed europei stanno già pensando alle tante sospirate vacanze. Molti probabilmente hanno già organizzato il loro soggiorno estivo, magari un bel viaggio al mare in Spagna o in Grecia, oppure tra le montagne dell'Austria o in Provenza. Il 99,9% di chi ha già prenotato la propria vacanza lo ha fatto dando per scontate le tante possibilità, libertà e ...

Cinque cose che non sapete sulla storia di “Wild Wild Country” : Cioè sul documentario su Osho: raccontate dall'autrice televisiva Roberta Lippi, che ne ha messe insieme cento in un ebook The post Cinque cose che non sapete sulla storia di “Wild Wild Country” appeared first on Il Post.

Formula 1 - GP Monaco. Cinque cose da sapere prima della gara nel Principato : 1, Quale assetto per le monoposto? Siamo su un circuito da massimo carico aerodinamico che richiede un ottimo telaio per ottenere la massima aderenza, il cosiddetto "grip meccanico", sull'asfalto ...