Cinema : al via Lake Como Film Night - no-stop di film d’autore - musica e arti (2) : (AdnKronos) – Gli amanti del Cinema potranno prenotare una ‘visita immersive’ e recitata nelle stanze di Luchino Visconti, in compagnia degli attori comaschi Stefano Dragone e Jasmine Monti. Nel padiglione centrale, sarà possibile assistere a due proiezioni al costo di 10 euro: alle 23.30 ‘Ready Player One’ di Steven Spielberg, proiettato in 70mm; alle 2.01 in punto l’iconico ‘2001: Odissea nello ...

Al via il 18 luglio Festa di Cinema del Reale 2018 - anteprima con William Klein : Ad arricchire ulteriormente una programmazione così densa, spettacoli teatrali, mostre, mercatini, concerti, presentazioni di libri fino ad arrivare al party di chiusura, una Festa fino all'alba ...

Cinema intorno a Vesuvio - appuntamento con Il Cratere di Silvia Luzi a Villa Bruno a San Giorgio. : Orario d'inizio spettacoli > ore 21.15 Infoline > 0815967493 Ingressi > Tutte le sere 4 ' e 3 ' con tessera Arci , che si potrà anche acquistare al botteghino della cassa nel corso delle serate, ed ...

Vanzina - Verdone : «Buon viaggio mio Carletto adorato». L'addio di attori e registi : «Un signore del Cinema» : «Ho saputo da poco che ci ha lasciato Carlo Vanzina. Mio caro amico, persona squisita, persona perbene, ha lottato per mesi come un leone. Sono veramente triste. Abbraccio Lisa, la moglie, e le...

Morto Vanzina - l'addio del Cinema e dello spettacolo. Verdone : «Buon viaggio mio Carletto adorato» : Il mondo del cinema, e non solo, si è stretto intorno alla famiglia Vanzina per ricordare Carlo, Morto stamani a Roma all'età di 67 anni. 'Ciao Carlo. Carlo Vanzina un signore del cinema. Rip'. Così ...

L’incredibile viaggio del fachiro - film al Cinema : trama - recensione - curiosità : L’incredibile viaggio del fachiro è uno dei film al cinema in uscita questa settimana, mercoledì 4 luglio 2018. E’ una pellicola di genere drammatico del 2018, diretta da Ken Scott con Bérénice Bejo e Dhanush. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE L’incredibile viaggio del fachiro, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: The ...

Al via il Cinema all'aperto ad Artemisia : cinema all'aperto ad Artemisia, si inizia domani , 4 luglio, la carrellata di proiezioni che andrà avanti fino al prossimo 23 agosto. Gli spettacoli di La bella estate, si svolgeranno alle 21,30. I film per le famiglie, i titoli italiani, le proiezioni per tutti e le pellicole internazionali più viste saranno protagonisti del cinema ...

Viaggi & Turismo : vigilius mountain resort incontra il grande Cinema - 8 giorni di film sotto le stelle : Il vigilius mountain resort, design hotel ecosostenibile in Alto Adige, situato sul monte San Vigilio a 8 minuti di funivia da Lana (BZ), ospita la Settimana del film che si svolgerà dal 12 al 19 luglio. Per otto giorni verranno proiettati sotto le stelle pellicole classiche e grandi successi della cinematografia internazionale. L’esclusivo cinema sarà allestito sulla Terrazza Paradiso, spazio panoramico del resort che si affaccia sulla Val ...

Cinema - Groucho Marx e i suoi fratelli al centro della rassegna I viaggiatori dell'utopia. Film restaurati - spettacoli e confronti con i ... : ... 2017 , - Macerata Campania - Fabbrica Wojtyla Martedi 4 settembre- DICA 33 ! 1968 -1970 - I 3 anni che sconvolsero il mondo raccontati attraverso i migliori LP - Un docuFilm di Giulio Gargia con Zap ...

Cinema - Groucho Marx e i suoi fratelli al centro della rassegna I viaggiatori dell'utopia. Film restaurati - spettacoli e confronti con i fans : 'I viaggiatori dell'utopia' è il titolo della 13esima edizione del Tam Tam Digifest che si terrà tra Napoli, Caserta, Macerata Campania e Capaccio , Paestum, tra il 2 luglio e il 17 ottobre 2018. ...

Roma - al via la seconda edizione del Cinema Balduina : film sotto le stelle nel quartiere della Capitale : Pellicole all’aperto, spettacoli live e la possibilità di vivere a pieno il quartiere Balduina di Roma. Torna l’appuntamento con la rassegna estiva realizzata dal Comitato Balduina nella suggestiva location del Parco delle Vittorie. L’evento, al via il 2 luglio nella scuola elementare Giacomo Leopardi, mette in programma film come La bella e la bestia, La forma dell’acqua e Come un gatto in tangenziale. Sul palco dei pre serata ...

Al via 'EstateCinema' - il Cinema all'aperto a Villa Bottini : ... Intero Euro 6,00* Ridotto Euro 5,00 Abbonamento 5 spettacoli Euro 20,00 Dal 9 al 15 luglio tutte le proiezioni a prezzo unico ' 3,00

Al via l'XI edizione del Festival Ebraica : Cinema - cibo - musica - teatro e tradizione : Cinque giorni di dibattiti, maratone di eventi culturali, musica, teatro, degustazioni ed incontri letterari: torna, dopo il successo degli scorsi anni, l'undicesima edizione del Festival ...