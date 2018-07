Cinema | al via Lake Como Film Night | no-stop di film d’autore | musica e arti 2

meteoweb.eu

: RT @giulianasonnati: La cultura pop,i divi del cinema e del jet set sono la nuova aristocrazia: adorati, chiacchieratissimi. Cinecittà e v… - Annasaba8 : RT @giulianasonnati: La cultura pop,i divi del cinema e del jet set sono la nuova aristocrazia: adorati, chiacchieratissimi. Cinecittà e v… - nonews_it : RT @nonews_it: Da pochi giorni Netflix? ha dato il via alla serie inglese di Bryan Elsley, già co-creatore di #Skins, Kiss Me First, in 6 e… - Mar_io80400621 : RT @GemmitiMoreno: A Venezia l'ultimo Orson Welles - Cinema - -

(Di giovedì 26 luglio 2018) (AdnKronos) – Gli amanti delpotranno prenotare una ‘visita immersive’ e recitata nelle stanze di Luchino Visconti, in compagnia degli attori comaschi Stefano Dragone e Jasmine Monti. Nel padiglione centrale, sarà possibile assistere a due proiezioni al costo di 10 euro: alle 23.30 ‘Ready Player One’ di Steven Spielberg, proiettato in 70mm; alle 2.01 in punto l’iconico ‘2001: Odissea nello spazio’, nella versione restaurata in occasione del suo cinquantennale. Nel corso della manifestazione verranno inoltre allestiti quattro diversi punti ristoro, fra l’interno della villa e il parco circostante: sarà possibile gustare un aperitivo con spettacolo, sulla darsena. In programma performanceli dal vivo per la rassegna Soundscapes: alle 17.30 Tarantino Unchained, dj set di Fabio Borghetti in omaggio allo stile ...