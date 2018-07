Cina | forte esplosione davanti all’ambasciata Usa a Pechino | diversi feriti 

Dazi - la Cina rilancia l’offensiva economica dai Balcani : «Vogliamo un’Europa forte» : Mentre rafforza i legami economici con i?Paesi dell’Europa orientale e Balcani ca, la Cina rassicura e blandisce l’Unione Europea, proponendosi come alfiere della cooperazione internazionale e dei liberi commerci nel tentativo di stabilire un fronte comune - in vista delle guerre commerciali scatenate da Donald Trump - al prossimo vertice bilaterale del 16-17 luglio a Pechino....

FAO : la forte domanda di Cina e India traina la crescita del consumo e della produzione mondiale di tè : Il consumo e la produzione globale di tè sono previsti in continua crescita nel corso del prossimo decennio, trainati dalla robusta domanda nei paesi emergenti ed in via di sviluppo. Ciò dovrebbe generare nuove opportunità di reddito agricolo nonché migliorare la sicurezza alimentare nei paesi produttori, secondo il nuovo rapporto lanciato oggi. Il consumo di tè è cresciuto molto rapidamente in Cina, in India e in altre economie emergenti, ...