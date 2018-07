Cina | esplosione davanti all’ambasciata Usa a Pechino Le prime immagini | fumo e caos in

Cina - esplosione davanti a ambaciata Usa : 8.55 Un'esplosione ha scosso oggi l'ambasciata americana a Pechino: secondo i media internazionali, l'esplosione è avvenuta davanti all'edificio e ha provocato un numero ancora imprecisato di feriti. Lo riferiscono media locali riportati da Sky News. Sui social sono stati condivisi alcuni video dell'esplosione che mostrano la zona circondata dal fumo.

Cina - esplosione davanti all’ambasciata Usa a Pechino. “Ci sono diversi feriti” : Una potente esplosione è avvenuta oggi nei pressi dell’ambasciata degli Stati Uniti a Pechino. Lo riferiscono testimoni. Secondo quanto riportato, l’esplosione avrebbe provocato un numero ancora imprecisato di feriti e danneggiato diverse auto parcheggiate all’esterno della cancellata del compound diplomatico. Sui social circolano foto e video che mostrano la zona circondata dal fumo con la polizia che crea un posto di blocco attorno a un ...

C’è stata un’esplosione in un impianto chimico nel sud-ovest della Cina : 19 persone sono morte e 12 sono ferite : C’è stata un’esplosione in un impianto chimico della regione dello Sichuan, nel sud-ovest della Cina: sono morte 19 persone e 12 sono ferite. Lo ha fatto sapere l’agenzia di stampa statale Xinhua, dicendo anche che le condizioni dei feriti sono The post C’è stata un’esplosione in un impianto chimico nel sud-ovest della Cina: 19 persone sono morte e 12 sono ferite appeared first on Il Post.

Cina : esplosione in miniera di ferro - 11 morti e 2 dispersi : Grave incidente in una miniera di ferro di Benxi, in Cina, nella provincia nordorientale del Liaoning: il bilancio, ancora parziale, è di 11 vittime e 2 dispersi, mentre sono 23 i minatori tratti in salvo. L’incidente sarebbe stato causato dalla detonazione di esplosivo in fase di trasporto all’ingresso della miniera: l’onda d’urto ha danneggiato il pozzo principale profondo oltre mille metri, intrappolando in totale 25 ...