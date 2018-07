Cina dice sì a fusione Essilor-Luxottica

PisCina - l'amministrazione si dice soddisfatta : 'Una vittoria' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO l'amministrazione comunale si dice soddisfatta della decisione presa dal Tar in merito al ricorso dellse società contro il project sulla Piscina , CLICCA QUI , . 'Una vittoria ...

Corigliano. Contrada Chiubbica : malore in pisCina muore quattordicenne : Dramma in provincia di Cosenza. Un ragazzino di 14 anni è morto in una piscina. Il fatto è avvenuto lunedì

Sedicenne trasCinato a largo in mare - salvato da Guardia Costiera : Un Sedicenne, trasportato al largo dalla corrente mentre faceva il bagno nelle acque antistanti Crotone, è stato salvato da una motovedetta della Capitaneria di porto. Il giovane, ieri pomeriggio, era ...

Biondo/ Giudice-ospite di Junior Bake off - così torna alla sua prima passione : la cuCina : Biondo ha da poco registrato una puntata di Junior Bake Off. L'ex allievo di Amici è un appassionato di cucina e da adolescente aveva un canale YouTube in cui mostrava i suoi piiatti(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 10:32:00 GMT)

Rovazzi/ La pace con Fedez è viCina? “Cambiamenti - non chiusura!” : il sogno del cinema e su X Factor dice… : Fabio Rovazzi intervistato dal settimanale "Oggi", la pace con Fedez è vicina? “Cambiamenti, non chiusura definitiva!”: il sogno del cinema Anni 90 e su X Factor dice che...(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 15:58:00 GMT)

Finale - bimbo cade da una pisCina alle Manie : trasportato in codice rosso al Gaslini : Intorno alle ore 18.00 è stato lanciato l'allarme per la caduta di un bambino in una piscina in località Manie a Finale Ligure. Il piccolo sarebbe andato in arresto cardiaco e grazie all'intervento ...

Così è morta Sara Francesca Russo - la tredicenne aspirata dal bocchettone della pisCina a Sperlonga : Continuano le indagini sul caso della tredicenne Sara Francesca Basso, morta dopo essere stata aspirata da un bocchettone della piscina dell'hotel dove si trovava in vacanza a Sperlonga. Non è ancora chiaro se a spingere la tredicenne verso il fondo della vasca sia stata appunto l'eccessiva potenza dell'impianto di riciclo dell'acqua, o se invece la ragazza abbia avuto un malore subito dopo essersi tuffata.Quel che è certo è ...

Risucchiata dal bocchettone della pisCina di un hotel : morta tredicenne -Il video : Incredibile incidente: la ragazzina era in vacanza con la famiglia al Grand hotel Virgilio quando durante una nuotata è stata aspirata dall’impianto subacqueo. Portata in superficie da un americano e trasferita al Policlinico Gemelli di Roma è deceduta

Sperlonga - tredicenne morta : è stata risucchiata dal bocchettone della pisCina : Una tredicenne è morta dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina del Grand Hotel Virgilio di Sperlonga, in provincia di Latina, dove si trovava con la famiglia. Dopo essersi tuffata, la ragazza è stata aspirata dall’impianto subacqueo e trattenuta sul fondo. I presenti hanno immediatamente provato a soccorrerla: un turista americano è riuscito a staccarla dall’impianto, un medico che si trovava nello stesso hotel è ...

Tredicenne rischia di annegare in pisCina : "Risucchiata dalle bocchette di aspirazione" : Momenti di panico nella piscina di un hotel di Sperlonga, dove una bambina di 13 anni di Morolo ha rischiato di annegare. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri la 13enne, studentessa di Morolo nella...

Il pianeta si sta avviCinando al “picco produttivo di pesce”? Non ancora - dice uno studio della FAO : La produzione ittica mondiale continuerà ad espandersi nel prossimo decennio anche se la quantità di pesci catturati in natura si è stabilizzata e la crescita precedentemente esplosiva dell’acquacoltura sta rallentando, afferma un nuovo rapporto della FAO pubblicato oggi. L’ultima edizione del rapporto The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) riferisce che entro il 2030 la produzione combinata di pesca di cattura e ...

Mbappé trasCina la Francia - l’Argentina dice addio al Mondiale : Una partita meravigliosa, piena di gol e di emozioni, la consacrazione di Mbappé e il tramonto di Messi. Passa la Francia, ed è giusto così: bel calcio, trame veloci, sacrificio. l’Argentina s’illude con un’invenzione di Di Maria e una deviazione fortunosa di Mercado, ma sconta la mancanza di gioco, le crepe nello spogliatoio, la solitudine del ct....

Bimba di 6 anni morta di meningite in 4 ore. Non era vacCinata. Il padre : “Ora che dice Salvini?” : Giulia non è stata vaccinata perché il giorno dell’appuntamento aveva la febbre. Stava aspettando la chiamata per una nuova data, poi però ha contratto la famigerata malattia che l'ha uccisa. "I vaccini salvano le vita" dice il padre tra le lacrime, che poi polemizza col leader della Lega.Continua a leggere