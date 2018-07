Ciclismo | Tour | una tappa di quiete | prima della battaglia finale

Ciclismo - Tour de France : da Bagneres a St. Lary - è la giornata più attesa : La 17 a tappa del Tour de France numero 105 porta il gruppo da Bagneres de Luchon a St Lary Soulan-Col du Portet e misura appena 65 km, di cui quasi 40 in salita e senza un metro di pianura. Proprio ...

Tour de France - sputi ai nemici inglesi. L’odio arriva nel Ciclismo – L’Istantanea : Poteva L’odio garantire zone franche? Poteva l’invidia non esondare e allagare anche quei campi rimasti all’asciutto di contumelie? Così pure il ciclismo, l’ultimo spettacolo che si guarda senza dover pagare il biglietto, la strada è il campo di gioco, subisce il destino di questo tempo. Il Tour de France è la gara a tappe più famosa e più seguita al mondo. Lungo la strada migliaia di appassionati (all’Alpe du Huez un milione di persone erano ...

Ciclismo - Team Sky : ‘Il Tour chiami solo le squadre francesi’ : Il giorno di riposo del Tour de France è stato occupato soprattutto dalle polemiche per questioni non puramente agonistiche. Al centro di tutto è sempre il Team Sky, sia per la vicenda dell’espulsione dalla corsa di Gianni Moscon, [VIDEO] che per il clima a dir poco ostile che la squadra di Froome ha trovato sulle strade francesi. Nella tradizionale conferenza stampa tenuta nel giorno di riposo il General manager dello squadrone britannico Dave ...

Ciclismo - Gianni Moscon squalificato dal Tour de France : Non c’è pace per il Team Sky al Tour de France. Nonostante la squadra britannica occupi le prime due posizioni in classifica generale con Geraint Thomas e Chris Froome, l’avventura in terra Francese si sta rivelando un vero percorso ad ostacoli. Dopo le tante manifestazioni contrarie alla presenza di Froome è arrivata la notizia della squalifica di Gianni Moscon. Il corridore trentino, al suo debutto al Tour, è stato protagonista di un alterco ...

Clamoroso al Tour de France - espulso Gianni Moscon : duro colpo per il Team Sky - è il primo caso con la Var nel Ciclismo. Adesso il trentino rischia una mazzata dall’Uci : Clamoroso al Tour de France, espulso Gianni Moscon: ecco il motivo Clamoroso episodio dopo la 15ª tappa del Tour de France, prima del giorno di riposo: la giuria della Grand Boucle ha espulso Gianni Moscon, trentino del Team Sky e fedele gregario di Chris Froome e Geraint Thomas. I giudici del Tour de France hanno preso la decisione per la prima volta nella storia del ciclismo utilizzando la Var, che aveva beccato Moscon colpire un ...

Ciclismo – Nibali - il ritorno al Tour de France e i Mondiali : “ecco cosa preferirei” : Vincenzo Nibali cerca di lasciarsi alle spalle la delusione del Tour de France: lo Squalo punta adesso tutto sulla Vuelta e sui Mondiali Un Tour de France amaro, per Vincenzo Nibali: lo Squalo dello Stretto è stato costretto al ritiro due giorni fa a causa di una terribile caduta causata da uno spettatore. Una frattura composta ad una vertebra è stata fatale al messinese, che deve riposare adesso 15 giorni per tornare in forma. Tante le ...

Fumogeni - pugni - selfie e spintoni : con la caduta di Nibali al Tour de France anche nel Ciclismo scoppia l’allarme “tifoseria” come gli ultras del calcio : La caduta di Nibali al Tour de France provocata da un tifoso e l’allarme “tifoseria” anche nel ciclismo, proprio come gli ultras del calcio Per l’incidente sulle strade del Tour che ieri ha coinvolto, e poi costretto al ritiro, Vincenzo Nibali, il direttore del Giro d’Italia Mauro Vegni e’ sicuro: “non hanno colpa agli organizzatori. Se anche mettessimo km e km in piu’ di transenne – ...

Tour de France - il direttore Prudhomme è durissimo dopo la caduta di Nibali sull’Alpe d’Huez : “mai più fumogeni - non c’entrano niente col Ciclismo” : Tour de France, le parole del direttore Christian Prudhomme dopo la caduta di Nibali sull’Alpe d’Huez “La salita sull’Alpe d’Huez è stata dolorosa. I corridori del Tour, i campioni di questa gara, devono essere rispettati“. Così il direttore del Tour de France Christian Prudhomme ha chiesto ai tifosi di mostrare più rispetto il giorno dopo la caduta di Nibali provocata da uno spettatore e i fischi sul ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali : “La Sky ha il budget più alto - è normale che corrano così. Ciclismo come la F1” : Ha decisamente vinto la noia nella prima tappa alpina (decima) del Tour de France 2018. La stage di ieri, che da Annecy portava il plotone a Le-Grand Bornand (158,5 km), ha deluso le attese ed al di là della splendida azione del Francese Julian Alaphilippe tra gli uomini di classifica ha prevalso il tatticismo. Per Vincenzo Nibali, risalito in classifica generale al nono posto, l’analisi della corsa è semplice: “Scattare era ...

Ciclismo - Tour : è l'ora delle Alpi. Romme e Colombier prima dell'arrivo : prima frazione alpina, molto impegnativa nel finale con Col de Romme e Colombiere, che scollina a 14 km dalla conclusione di Le Grand Bornand. La fuga della maglia gialla Van Avermaet e Alaphilippe ha ...

Ciclismo femminile - La Course by Le Tour de France 2018 : Annemiek van Veluten non si ferma più - sua la vittoria. Anna van der Breggen crolla sul più bello : Continua il momento glorioso della regina delle salite Annemiek van Vleuten. La 35enne olandese trionfa per la seconda edizione consecutiva a La Course by Le Tour de France a due giorni di distanza dalla conquista del Giro Rosa 2018. Sui 112,5km da Annecy a Le Gran Bornand, la scalatrice della Mitchelton-Scott riesce a rimontare a pochi metri dall’arrivo la connazionale Anna van der Breggen (Boels-Dolmans), che si pianta proprio a due ...

Ciclismo - Tour de France : è l'ora delle Alpi con lo sterrato del Plateau des Glieres : La decima tappa del Tour de France numero 105 è lunga 158,5 km e porta il gruppo da Annecy a Le Grand Bornand. Cominciano le Alpi, si tratta della prima frazione di un trittico molto impegnativo. Da ...

Ciclismo femminile - La Course by Le Tour de France : grande battaglia in salita - Anna van der Breggen sfida Annemiek van Vleuten : Domani si svolgerà la quinta edizione di La Course by Le Tour de France, la gara femminile che si corre sulle strade della grande Boucle. Quest’anno gli organizzatori hanno scelto di fare una corsa di un solo giorno in montagna, che sfrutterà parte del percorso che verrà poi affrontato dagli uomini. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite di La Course by Le Tour de France 2018. Percorso 112 km da Annecy a Le Grand-Bornand, di cui ...

Ciclismo – Lance Armstrong e il sesso durante il Tour de France : “non c’è il tempo - ma Cipollini…” : Lance Armstrong e il sesso al Tour de France: l’ex ciclista esilarante a The Movie E’ attualmente in corso il Tour de France 2018: i ciclisti di tutto il mondo stanno regalando spettacolo puro, in attesa delle toste tappe di montagna. Proprio parlando del Tour de France, è Lance Armstrong ad attirare l’attenzione su di sè: l’ex corridore è stato ospite a The Movie e ha parlato del sesso alla Grande Boucle. “I ...