Chievo | ecco la data dell’audizione di Campedelli e della sentenza

(Di giovedì 26 luglio 2018) Nella giornata di ieri è arrivata lasul, improcedibilità sul caso relativo alle plusvalenze fittizie e sospiro di sollievo per il club che ha mantenuto la categoria. Nel frattempo la ProcuraFigc, apprende l'Ansa, ha notificato alle parti la chiusura delle indagini: oggi, con la chiusura delle indagini, è arrivata ladell'audizione di, in programma martedì prossimo. Lasul caso è prevista per metà agosto. Ilal massimo rischia punti di penalizzazione per il campionato di Serie A.