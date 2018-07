Chievo e Parma | la giustizia sportiva è uno dei grandi mali del calcio italiano

Parma e Chievo - il solito ‘teatrino all’italiana’ : finisce tutto in una bolla di sapone - ennesimo scandalo di impunità : E’ finito tutto in una bolla di sapone. L’ennesimo scandalo che ha colpito il calcio italiano si è concluso senza particolari conseguenze, è di pochi minuti fa la sentenza sul caso Chievo e sulle plusvalenze fittizie con il Cesena. Il Tribunale federale nazionale della Figc, ha dichiarato l’improcedibilità nei confronti del club clivense, gli atti sono stati restituiti alla Procura federale. Il motivo è legato alla questione ...

Ripescaggi Serie A : chi salirà in massima serie se Parma e Chievo verranno retrocesse in Serie B? : Si respira un’aria decisamente pesante in casa Chievo e Parma dopo le richieste di penalizzazione della Procura Figc nel processo sportivo che vede coinvolti le due società di Serie A. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, il club di proprietà di Luca Campedelli viene deferito al Tribunale federale nazionale per responsabilità diretta a causa di una Serie di operazioni di plusvalenze fittizie che avrebbero garantito almeno 20 milioni di ...

Il destino di Parma e Chievo è nelle mani del Tribunale Federale : Non si può certo considerare conclusa la scorsa stagione della serie A e B e sarà il Tribunale Nazionale Federale della Federcalcio a mettere un punto quando deciderà il destino di Chievo e Parma, accusate di illeciti che potrebbero costare cari e ridisegnare il tabellone a circa un mese dalla partenza dei campionati. Ieri infatti la Procura della Figc, guidata da Giuseppe Pecoraro, ha chiesto per il Chievo 15 punti di ...

Chievo - Parma e Cesena a giudizio : Crotone e Palermo sperano nel ripescaggio : A sole poche ore dalle mancate iscrizioni di Cesena e Bari e con l'Avellino che tenta in extremis di regolarizzare la sua situazione, non sembra trovare ancora pace il calcio italiano, che nella giornata di oggi, martedì 17 luglio, vivra' momenti di tensione alla luce del processo sportivo che si terra' presso il Tribunale Federale Nazionale di Roma. Protagoniste della giornata le formazioni di Chievo Verona, Parma e Cesena, chiamate a ...

Il Chievo ed il Parma rischiano la retrocessione d'ufficio dopo le accuse della Procura : A circa un mese dall'inizio del campionato, due club di Serie A rischiano di non potervi partecipare, infatti il Chievo Verona e il Parma dovranno aspettare il giudizio del Tribunale Federale, con il processo che iniziera' gia' martedì, in quanto accusate, l'una, il Chievo Verona, di plusvalenze fittizie, mentre la societa' emiliana per presunto illecito sportivo. Tutto accade in un momento storico per il calcio italiano dove l'arrivo di ...

