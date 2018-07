corrieredellosport

: #Chievo #Verona Il presidente Campedelli verrà ascoltato martedì - larenait : #Chievo #Verona Il presidente Campedelli verrà ascoltato martedì - salvione : Chievo bis, sarà ascoltato Campedelli - Ululato : Chievo bis: martedì audizione Campedelli -

(Di giovedì 26 luglio 2018) VERONA - La Procura della Figc ha notificato alle parti la chiusura delle indagini per il processobis per la vicenda delle plusvalenze fittizie. Ieri era stata decretata l'improcedibilità per ...