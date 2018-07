Chi sono i figli di Sergio Marchionne | Alessio Giacomo e Jonathan Tyler

Chi è in testa tra M5s e Lega e come sono messe le opposizioni : Il Movimento 5 Stelle, in ripresa nelle ultime 2 settimane, otterrebbe oggi il 31%, confermandosi prima forza politica del Paese. La Lega, stabile dopo la crescita degli ultimi mesi, avrebbe il 29%. Ampiamente staccati appaiono il Partito Democratico al 17,5% e Forza Italia al 9,5%: sono i dati del Barometro Politico di fine luglio dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. La centralità politica e mediatica degli ...

Turisti in amaca virali sui social - pittore li smaschera : ecco Chi sono : VENEZIA Turisti sull'amaca da giardino che riposano beatamente a San Marco, tra i Giardini Reali e il pontile Actv e poi a Castello. C'era il dubbio si trattasse di fotomontaggi, fake costruiti ad ...

Chieti : "La ginecologa mi ha rifiutato la visita perché sono grassa" - donna Chiama i carabinieri : La denuncia ai militari di una mamma che aveva un appuntamento alla Asl della città abruzzese. Le scuse della struttura, che ha fissato una nuova visita

COME È MORTO SERGIO MARChiONNE/ Ultime notizie - “doppio arresto cardiaco” : Lapo Elkann - “gli sono grato” : È MORTO SERGIO MARCHIONNE: addio al manager ed ex ad Fca. Ultime notizie, il suo coma era irreversibile: parla il suocero, "era malato da un anno. Se si fosse operato in Italia.."(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 13:06:00 GMT)

Sicilia - non sono gli ‘immigrati clandestini’ che affossano la Sanità. Ma anni di spreChi e scandali : “Cospicui sbarchi di immigrati clandestini incidono fortemente sulle risorse della Sanità regionale”. In due righe due inserite in un documento ufficiale l’assessorato regionale alla Sanità in Sicilia prova a dirci due cose. Entrambe sbagliate. La prima: chi sbarca è sempre clandestino. La seconda: se non trovi un posto letto, se aspetti ore al pronto soccorso, se l’ambulanza non arriva, se quando arriva non ha un medico è colpa del ...

Milan - Gattuso : 'Sono tranquillo sul futuro. Con Leonardo ci siamo Chiariti' : MilanO - Un errore di Kessie dal dischetto ha dato al Milan la prima sconfitta stagionale nella sfida contro il Manchester United , ma Rino Gattuso si può dire più sereno sul futuro dopo la telefonata ...

Milan - Gattuso dopo lo United : 'Mi è piaciuto quasi tutto. La Chiamata di Scaroni? Sono tranquillo' : un Milan convincente quello visto all'esordio dell'International Champions Cup. Finisce 1-1 la sfida contro il Manchester United, con i Red Devils poi più bravi nei calci di rigore , ben 26 quelli ...

I sospetti degli 007 di Atene : dietro i roghi ci sono i turChi : Atene Ufficialmente l'ambasciatore americano ad Atene, Geoffrey Pyatt, ha partecipato al briefing di ieri sera presso il ministero della Difesa solo per parlare di droni e di assistenza logistica ai soccorsi ellenici impegnati nel post roghi. Ma fonti militari fanno trapelare dell'altro.Il primo ad avanzare sospetti su chi ha causato i 47 focolai che hanno fatto quasi 100 vittime, era stato il premier in persona: Alexis Tsipras, appena rientrato ...

Cina - esplosione davanti all’ambasciata Usa a PeChino. Le prime immagini : fumo e caos in strada. “Ci sono feriti” : Un’esplosione ha scosso oggi, giovedì 26 luglio, l’ambasciata americana a Pechino: secondo i media internazionali, l’esplosione è avvenuta davanti all’edificio e ha provocato un numero ancora imprecisato di feriti. I testimoni hanno pubblicato foto e video che mostrano il fumo che circonda l’ambasciata. La zona intorno al compound diplomatico è stata chiusa dalla forze dell’ordine. L’esplosione, secondo quanto riporta il New ...

Cina - esplosione davanti all’ambasciata Usa a PeChino. “Ci sono diversi feriti” : Una potente esplosione è avvenuta oggi nei pressi dell’ambasciata degli Stati Uniti a Pechino. Lo riferiscono testimoni. Secondo quanto riportato, l’esplosione avrebbe provocato un numero ancora imprecisato di feriti e danneggiato diverse auto parcheggiate all’esterno della cancellata del compound diplomatico. Sui social circolano foto e video che mostrano la zona circondata dal fumo con la polizia che crea un posto di blocco attorno a un ...

Fat Joe si Chiama fuori dalla lite 50 Cent - Mayweather : 'Sono stufo di fare da mediatore' : ReCentemente ricascati nell’infantile diatriba che ormai fa parlare di loro più delle rispettive carriere, il rapper 50 Cent e il pugile Floyd Mayweather sembrano decisi a non sotterrare l’ascia di guerra e risolvere le loro incomprensioni davanti ad una tazzina di caffè, scegliendo invece di fare a gara sui social a chi la spara più grossa sul conto dell’altro, in un tripudio di umiliazioni e rinfacciamenti che nell’universo dell’entertainment ...

Calcio - Europei 2020 : se i convocati dell’Italia… sono panChinari nelle squadre di club. Lo specChio di un declino senza fine : L’Italia sta cercando di rialzarsi dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, il nostro movimento calcistico ha toccato il fondo, l’anno zero del pallone azzurro è incominciato lo scorso novembre quando la Svezia ci estromise dalla rassegna iridata per la prima volta dopo 60 anni e la risalita sembra particolarmente difficile. Roberto Mancini ha ora l’onere e l’onore di ricostruire una squadra con il chiaro ...

MarChionne - funerali blindati. Mistero sul luogo : «Ci sono tre opzioni» : I funerali di Sergio Marchionne restano avvolti nel più totale riserbo, così come gli ultimi giorni di vita dell'ex manager Fca deceduto il 25 luglio in Svizzera. Non si conosce ancora né il luogo né ...

GioChi '26 : per gli impianti ci sono 60 mln : Per gli interventi da effettuare sugli impianti olimpici, qualora fosse l'Italia ad ospitare i Giochi invernali del 2026, ci sono già 60 milioni risultanti dall''avanzo' dei costi sostenuti per le ...