Chi è in testa tra M5s e Lega e come sono messe le opposizioni

Dipendenti ditta rifiuti protestano su Ss 106 per Chiedere mancati pagamenti : Blocco della statale 106 ionica all'altezza di contrada Sant'Irene a Rossano da parte dei 150 Dipendenti della Ecoross, ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti urbani. I Dipendenti, che ...

Tour de France – Protesta di contadini ferma la 16ª tappa : lacrimogeni? Ecco Chi li ha usati veramente [VIDEO] : Continuano a piovere critiche sul Tour de France: lacrimogeni usati dalla gendarmeria Francese, non si sarebbe potuto evitare tutto? Davvero incredibile quanto accaduto oggi al km 29 della 16ª tappa del Tour de France: la tappa è stata neutralizzata per circa 15 minuti a causa di una Protesta di un gruppo di contadini che ha bloccato la strada con balle di fieno. I corridori sono stati costretti a richiedere l’intervento ...

Scarafaggi nei ravioli : donna incinta protesta ma il ristoratore la picChia : È successo a una donna di 35 anni di Torino, che per la cronaca è anche al sesto mese di gravidanza e perciò dovrebbe mangiare nel modo migliore possibile. Il ritrovamento dello schifoso insetto, ...

Lucca - statua bacio gay in Chiesa : opera spostata dopo protesta dei visitatori

Protesta No Tav : a Chiomonte lancio di petardi e fumogeni : Sono di nuovo giorni caldi e di Protesta in Val di Susa, due serate consecutivamente segnate da ripetuti attacchi contro gli agenti che presidiano la zona dei lavori per l'alta velocità. Almeno 25 i ...

Salvini querela Saviano su carta intestata del Viminale/ Denunciato per il video in cui lo Chiama "buffone" : Salvini querela Saviano su carta intestata del Viminale: il ministro dell'Interno ha Denunciato lo scrittore per il video in cui lo definisce "buffone"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 18:37:00 GMT)

Metro C Roma : anche Alemanno tra i 25 a risChio processo/ Ultime notizie : due episodi contestati : Metro C Roma: 25 indagati per truffa e corruzione. Ultime notizie: “Rubati 320 milioni di euro”. C’è anche l'ex sindaco di centrodestra, Gianni Alemanno(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:22:00 GMT)

Google - 4.3 miliardi di multa Ue per Android/ Contestazione de Bruxelles : cosa Chiesto ai produttori : Google, multa record: 4.3 miliardi per Android. Ultime notizie: abuso di posizione dominante da parte della società di Mountain View, è la più alta sanzione della storia(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 22:02:00 GMT)

Parma calcio/ Ultime notizie - Serie A in bilico : il Chievo riparte da San Zeno con mille dubbi in testa : Parma calcio, Ultime notizie, procura chiede meno 2 e annullamento promozione in Serie A. Pugno pesante del procuratore federale nei confronti della società ducale(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 23:49:00 GMT)

Tutte vittorie per il Cus Unime Baseball che Chiude in testa e vola ai play off : Una stagione semplicemente perfetta quella che ha visto il CUS Unime impegnato nel campionato di Serie C Baseball. Con un 9 su 9 di score finale i gialloblu concludono la stagione regolare ...

Latina - negati i funerali in Chiesa a una buddista : la protesta di familiari e amici : Il parroco di Borgo Montenero , una frazione del comune di San Felice Circeo , e la diocesi di Latina hanno negato il funerale in chiesa a una donna di 45 anni, Barbara Budai . Il motivo? La sua ...

Sabrina Malipiero uccisa a Pesaro - marocChino di 38 anni ha confessato : «Un litigio - ho perso la testa» : L'assassino di Sabrina Malipiero, uccisa a 52 anni nella sua casa di Pesaro, è un cittadino marocchino ultratrentenne. L'uomo, che ha accoltellato la donna alla gola, è stato...