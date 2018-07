Chi è Federica Abbate vincitrice della Gara Giovani al Wind Summer Festival con Pensare

Chi l'ha visto? Speciale 2018/ Anticipazioni 25 luglio : Federica Sciarelli e gli ultimi casi irrisolti : Chi l'ha visto? Speciale 2018 torna in onda questa sera, 25 luglio, con il suo ultimo appuntamento . Le rivelazioni di Federica Sciarelli sul programma(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 08:04:00 GMT)

Paolo BecChi contro Federica Mogherini : 'Fa danni - perché il governo deve mandarla a casa' : Slogan a parte, in quattro anni ha davvero fatto ben poco. Stiamo parlando di Federica Mogherini, l' Alto rappresentante dell' Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in altre parole il ministro degli esteri dell' Ue. La bella statuina della Commissione, una sorta di Madame Silence come l' abbiamo definita il mese scorso in occasione del ...

Federica Panicucci sfoggia un fisico da ragazzina a 50 anni. Sui social : "RitocChino?" : A ottobre compirà 51 anni, eppure il tempo sembra non passare mai per Federica Panicucci. La conduttrice, in vacanza ai Caraibi, ha esibito un fisico tonico ed atletico, che ha attirato i commenti sui social. Sotto alle foto in costume pubblicate su Instagram sono molti gli utenti che hanno fatto dei complimenti al volto della tv o lasciato la propria impressione positiva. Qualcuno, però, non ha mancato di lanciare qualche ...

“Senza precedenti”. Federica Sciarelli al top : è successo durante ”Chi l’ha visto?” : Ultimo appuntamento mercoledì 11 luglio per la trentesima edizione di ”Chi l’ha visto?”. Da quattordici anni al timone del programma, Federica Sciarelli ha superato il traguardo di oltre 600 puntate di conduzione e con la 42esima puntata, in onda in diretta alle 21.15 su Rai3 ha chiuso la stagione, lasciando il passo agli speciali estivi previsti per i successivi mercoledì fino a fine luglio. Nella puntata andata in onda ...

Un'emozione Chiamata libro. Federica Angeli Chiude la XXII edizione - : Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta ' è il libro che la Angeli ha dato alle stampe con Baldini e Castoldi per raccontare la sua esperienza di donna, moglie e madre, prima che di ...

Nuoto - Federica Pellegrini tornerà ai 200 sl? “Nei prossimi anni Chissà…”. L’apertura della Divina : Federica Pellegrini prosegue la propria avventura nella velocità, ai Settecolli ha chiuso i 100 metri stile libero al quinto posto con un interessante 53.99 ma tutti sperano di rivedere la Divina sulla sua distanza naturale, quei 200 metri che le hanno regalato il trionfo alle Olimpiadi 2008 e l’ultima mirabolante ciliegina ai Mondiali dell’anno scorso. La Campionessa di Spinea sta attraversando una stagione interlocutoria durante la ...

Chi l'ha visto : l'annuncio di Federica Sciarelli. La notizia boom sulla conduttrice : , Continua a leggere dopo la foto, La giornalista risponde sulla possibilità, non così remota, di condurre un programma insieme a un'altra icona della cronaca nera di Raitre: Franca Leosini, ...

Chi l’ha visto : l’annuncio di Federica Sciarelli. La notizia boom sulla conduttrice : Dopo un anno di ascolti eccezionali con il programma di Rai 3 ”Chi l’ha visto?”, Federica Sciarelli si racconta sulle pagine dell’ultimo numero di Sorrisi e lo fa con la semplicità e la schiettezza che la contraddistinguono. “Scherzando, in redazione ho detto: ‘Se sparisco io, campate di rendita per due mesi’. Poi mi pento, perché su certe fughe non è il caso di scherzare”. Federica ...

Triathlon - GioChi del Mediterraneo 2018 : bronzo per Federica Parodi nella sprint femminile vinta da Melanie Santos : Si apre con una splendida medaglia di bronzo la giornata dedicata al Triathlon dei Giochi del Mediterraneo 2018 in corso di svolgimento a Tarragona, in Spagna. Si è disputata, infatti, la gara sprint femminile nel circuito della città vecchia di Altafulla e la nostra Federica Parodi si è classificata al terzo posto alle spalle della portoghese Melanie Santos, che si è aggiudicata la medaglia d’oro, ed alla spagnola Anna Godoy Contreras che ...

Federica Pellegrini punzecChia Magnini? Filippo annuncia le nozze con Giorgia Palmas - il messaggio sibillino della nuotatrice [FOTO] : Federica Pellegrini e quel messaggio sibillino a poche ore dall’intervista di Filippo Magnini sul matrimonio con Giorgia Palmas: sarà stato riferito all’ex fidanzato? La storia tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini prosegue a gonfie vele, tanto da far progettare alla coppia il matrimonio (leggi qui). Il fantasma dell’ingombrate ex fidanzata dell’ex nuotatore però aleggia sempre sopra le teste dei due innamorati. Dopo ...

Triathlon - GioChi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Federica Parodi e Nicola Azzano per tenere alto il tricolore : Saranno i primi titoli ad essere assegnati: le gare del Triathlon avranno l’onore di inaugurare il medagliere dei Giochi del Mediterraneo 2018, che inizieranno venerdì a Tarragona, in Spagna. La finale femminile inizierà alle ore 10.45 e terminerà dopo circa un’ora, poiché verrà disputata su distanza sprint. Stesso discorso per la finale maschile, che avrà inizio alle ore 13.00, e che assegnerà le medaglie in concomitanza con le ...

Triathlon - GioChi del Mediterraneo Tarragona 2018 : Federica Parodi per il podio - Nicola Azzano outsider : Saranno i primi titoli ad essere assegnati: le gare del Triathlon avranno l’onore di inaugurare il medagliere dei Giochi del Mediterraneo 2018, che inizieranno venerdì a Tarragona, in Spagna. La finale femminile inizierà alle ore 10.45 e terminerà dopo circa un’ora, poiché verrà disputata su distanza sprint. Stesso discorso per la finale maschile, che avrà inizio alle ore 13.00, e che assegnerà le medaglie in concomitanza con le ...

axélero nomina Federica Gippesi Chief Financial Officer : Dottore Commercialista e Revisore dei conti, Federica Gippesi si è laureata a pieni voti in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Pavia. Dopo un percorso come auditor in una delle "...

axélero nomina Federica Gippesi Chief Financial Officer : Teleborsa, - axélero, Internet Company attiva nel mercato italiano dei media, del marketing e della pubblicità digitale per le PMI ha nominato Federica Gippes i nuovo Chief Financial Officer , con ...