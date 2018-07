: Assalto a barriera di Ceuta, 400 migranti entrano in Spagna #ceuta - MediasetTgcom24 : Assalto a barriera di Ceuta, 400 migranti entrano in Spagna #ceuta - fattoquotidiano : Migranti, forzata la barriera di Ceuta: battaglia con polizia, 154 feriti. “In 600 sono riusciti a entrare in Spagn… - Agenzia_Ansa : In 800 #migranti sfondano a #Ceuta, 600 entrano in #Spagna. Scontri con polizia, più grande sconfinamento da febbra… -

: 600Nell'enclave spagnola di, al confine con il Marocco, 800hanno scavalcato la rete dialta 7 metri sormontata da filo spinato, ingaggiando una battaglia con la polizia marocchina e la Guardia Civil spagnola che ha provocato decine di feriti. In oltre 600sono riusciti a entrare in territorio spagnolo. "L'assalto è stato di grande violenza" ha sottolineato un portavoce della Guardia Civile."Si tratta dello scavalcamento più imponente dal febbraio 2017,quando ci riuscirono in 850".(Di giovedì 26 luglio 2018)