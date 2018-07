Ceretta araba | depilarsi senza dolore

dilei

(Di giovedì 26 luglio 2018) Se stai cercando una soluzione casalinga e inper combattere i peli superstiti, lapotrebbe essere la soluzione che stai cercando. Composta solo da quattro ingredienti, completamente naturali, si dice che lafosse utilizzata persino da Cleopatra, l’iconica regina d’Egitto.: gli ingredienti Lanon necessita di strisce depilatorie e può essere preparata con facilità anche a casa. La ricetta tradizionale prevede 250 g di zucchero, 30 ml di acqua, 30 ml di succo di limone, più due cucchiai di miele. Versa gli ingredienti all’interno di una pentola antiaderente e, dopo averli amalgamati, portali a ebollizione mischiando di tanto in tanto. Quando il composto inizia a bollire abbassa la fiamma e lascialo sul fuoco per altri 10-15 minuti, fino a che non assume un colorito ambrato. A questo punto lascia raffreddare ...