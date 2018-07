C’è un Renzi in ascesa | è il figlio Francesco | calciatore emergente

Pd - Orlando : “Calenda? Sua proposta è Scelta Civica. Renzi? Dicono che non C’è più ma i renziani sono ovunque” : “Calenda vuole sciogliere il Pd e costruire un nuovo movimento? Questa ipotesi, in verità, è stata già tentata. Si chiamava Scelta Civica e non ha funzionato”. Così a Omnibus (La7) Andrea Orlando, esponente della minoranza Pd, commenta la proposta politica di Carlo Calenda. E spiega: “Francamente per me quella non è una strada con la quale si può recuperare un rapporto coi settori popolari della società, che rappresentano ...

Pd - Rosato : ”Quando si perde C’è poco da consolarsi - anche se non c’era Renzi”. Fiano : “Serve Congresso a breve” : “Quando si perde c’è poco da consolarsi, anche se non c’era Renzi“. Così l’ex capogruppo dem alla Camera, Ettore Rosato, dopo la sconfitta dei democratici ai ballottaggi delle amministrative e la difesa dell’ala renziana più ortodossa, che hanno addirittura difeso il leader rivendicando come il Pd “abbia perso anche senza di lui”. Resta il nodo su quali saranno le prossime tappe per il partito, con le ...

Ballottaggi - Andrea Marcucci (Pd) : “Matteo Renzi non c’entra - perdiamo perché tutti si alleano contro di noi” : Il capogruppo del Partito Democratico al Senato, Andrea Marcucci, commenta i risultati dei Ballottaggi delle elezioni amministrative, intervistato da Fanpage.it: "Si è saldata un'alleanza di tutti i partiti contro i candidati del Pd. Di questo turno amministrativo Renzi non è certo responsabile, le cause e le responsabilità penso siano più profonde e radicate nel tempo".Continua a leggere

Ballottaggi 2018 - Faraone : “Pd? Elettorato è mobile. Dobbiamo fare scelte forti - come quando c’era Renzi” : “Esito elettorale dei Ballottaggi? C’è sicuramente un problema di identità del Pd. Abbiamo perso quella nettezza nei messaggi e nelle idee, che, con Renzi, esprimevamo quando abbiamo vinto le elezioni europee e abbiamo raggiunto il 41%. Quella nettezza che invece oggi hanno Salvini e in parte il M5s“. Sono le parole del senatore Pd, Davide Faraone, ospite de L’Aria che Tira Estate, su La7. “Per recuperare quella ...

Roma-Florenzi - non C’è accordo per il rinnovo : ecco il club in pole per l’esterno : Si profila un futuro a sorpresa per Alessandro Florenzi, negli ultimi giorni incontro con la Roma per il rinnovo, non c’è accordo, la fumata bianca non è arrivata. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ sull’esterno va registrato l’interesse da parte del Chelsea, per la Roma e per Monchi si tratta di un calciatore molto importante ma trovare l’intesa al momento è molto difficile. Florenzi ha chiesto ...

Governo - Travaglio : “Quando arrivarono Monti e Renzi c’erano articoli che sembravano i cinegiornali Luce” : “Governo Conte? Ho notato un enorme pregiudizio che non ha paragone coi governi precedenti”. Lo ribadisce a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che aggiunge: “Vi ricordate quando è nato il Governo Monti? I salamelecchi al loden di Monti? Le lodi alla sua sobrietà? Sembrava che fosse arrivato il salvatore della patria. E vi ricordate quando è arrivato Renzi? La giaguara Boschi e la ...

Governo - Renzi : “Se passava referendum 4 dicembre - questo casino non c’era. Ora darò una mano a Pd - ma da dietro” : “Sergio Mattarella? Ha una pazienza straordinaria con questi. Se avesse avuto un po’ meno pazienza, avrebbe chiamato il 118. Io penso che neanche il mago Otelma possa prevedere quei due (Salvini e Di Maio, ndr)”. Così a Otto e Mezzo, su La7, si pronuncia il senatore Pd, Matteo Renzi, che aggiunge: “Il M5s mi ha sempre insultato dicendo “premier non eletto da nessuno” e poi hanno proposto Giuseppe Conte come ...

Roland Garros - Lorenzi fuori al primo turno : contro Anderson non C’è partita : Roland Garros, Lorenzi fuori dal torneo parigino in tre set contro Anderson, la testa di serie numero 7 ha la meglio sul tennista azzurro Dopo Matteo Berrettini e Marco Cecchinato anche Thomas Fabbiano approda al secondo turno del Roland Garros. Nella prosecuzione del match interrotto ieri sera per pioggia alla fine del quarto set, il 28enne pugliese, ha sconfitto in cinque set l’australiano Matthew Ebden: 6-4, 5-7, 6-2, 3-6, 6-2 in tre ...