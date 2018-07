C' è stata un' esplosione vicino all' ambasciata americana a Pechino

C’è stata un’esplosione davanti all’ambasciata statunitense a Pechino : Intorno alle 7 di mattina ora italiana (le 13 di giovedì, ora locale) c’è stata un’esplosione davanti all’ambasciata statunitense a Pechino, in Cina. L’esplosione è stata avvertita a diversi isolati di distanza e sui social network sono circolate le foto The post C’è stata un’esplosione davanti all’ambasciata statunitense a Pechino appeared first on Il Post.

C'è stata un'esplosione in un impianto chimico nel sud-ovest della Cina : 19 persone sono morte e 12 sono ferite : C'è stata un'esplosione in un impianto chimico della regione dello Sichuan, nel sud-ovest della Cina: sono morte 19 persone e 12 sono ferite. Lo ha fatto sapere l'agenzia di stampa statale Xinhua, dicendo anche che le condizioni dei feriti sono

C'è stata un'esplosione in un palazzo di Wuppertal - in Germania : ci sono almeno 25 feriti : C'è stata un'esplosione in un palazzo residenziale di Wuppertal, in Germania: secondo le prime informazioni almeno 25 persone sono rimaste ferite, quattro delle quali in modo grave. La polizia ha detto che potrebbero esserci ancora delle persone sotto le macerie e

C'è stata un'esplosione durante un discorso del presidente dello Zimbabwe Emmerson Mnangagwa nella città di Bulawayo : C'è stata un'esplosione durante un discorso del presidente dello Zimbabwe Emmerson Mnangagwa nello stadio della città di Bulawayo. Mnangagwa – che è presidente dal novembre 2017 quando prese il posto di Robert Mugabe – non è stato ferito nell'esplosione, di cui