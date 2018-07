C' è il Rally di Finlandia | Ogier all' assalto di Neuville

Rally Finlandia 2018 : il Mondiale riparte dopo la pausa. Sebastien Ogier prova a ricucire su Thierry Neuville : dopo oltre un mese e mezzo riparte il Mondiale WRC. Mancano sei appuntamenti, cinque in Europa prima della chiusura in Australia. Nel weekend si riparte dalla Finlandia, teatro del duello tra Thierry Neuville e Sebastien Ogier. Il belga conduce con 27 punti di margine sul francese, quattro volte campione del Mondo in carica. riparte soprattutto la sfida tra Hyundai e Ford. La pausa non è stata tale per i due team, che in Finlandia porteranno ...

Rally Finlandia 2018 : programma - orari e tv : IN TV Con la sparizione del canale Fox Sport dalla piattaforma Sky, in Italia non sarà possibile vedere in tv l'evento. Il Rally si potrà seguire tramite il sito ufficiale Wrc.com. programma Rally ...