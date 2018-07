Catanzaro | eseguiti per la prima volta due interventi mini-invasivi per la rimozione di

meteoweb.eu

(Di giovedì 26 luglio 2018) Due importantisono stati effettuati per lanell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria ed Audio-Foniatria del Presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, diretto dal dottore Raffaele Grasso. Nello specifico, sono statiduedi scialoendoscopia per ladi calcoli salivari, in particolare, un intervento è stato effettuato su una signora per ladel calcolo nella ghiandola sottomascellare sinistra e un altro intervento è stato eseguito a un signore per la perdel calcolo della parotide destra. Entrambi glisono stati effettuati in anestesia generale con tecnica endoscopicainvasiva e i due pazienti sono stati dimessi il giorno successivo all’intervento. La scialoendoscopia è un intervento finalizzato all’esplorazione del lume dei dotti delle ghiandole salivari maggiori ...