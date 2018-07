Caso Malcom | Pallotta | “le scuse del Barcellona? Solo se mi danno Messi”

calcioweb.eu

: La #Roma, dopo il caso #Malcom fa un sondaggio serio per #Suso. Il #Milan chiede 45 M€ (bonus compresi). La Roma me… - AndreaBricchi77 : La #Roma, dopo il caso #Malcom fa un sondaggio serio per #Suso. Il #Milan chiede 45 M€ (bonus compresi). La Roma me… - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, #Monchi su #Malcom: 'Non volevamo fare un'asta. E stiamo valutando una possibile causa lega… - Sport_Mediaset : Caso #Malcom, #Pallotta a muso duro: 'Accetto le scuse del Barça solo se ci danno Messi...' >… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) “Ilè intervenuto in maniera poco etica. Monchi in video conferenza con l’agente diaveva fatto tutto: l’accordo c’era. Abbiamo le prove legali, il Bordeaux sarà chiamato a testimoniare. Ieri ilsi è scusato con noi ma io non accetto le loro. L’unico modo per farmele accettare è mandarci Messi. Col Barça, comunque, non abbiamo chiuso. Sono piu’ grandi di noi: faremo accordi con loro in futuro”. Sono le parole del presidente della Roma, James, intervenuto ai microfoni di SiriusXM Channel 157 e ripreso da “Romanews.eu”, a proposito dell’affaire. “Nainggolan? Abbiamo dovuto scegliere: ci sono diversi aspetti da considerare, tra i quali la sua eta’. Non conosco tutti i problemi ma Di Francesco ha deciso che era il momento. Pastore? Avevamo bisogno di un giocatore ...