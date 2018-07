Caso Malcom | Pallotta adirato con il Barcellona | “intromissione poco etica | accetterò le

sportfair

: La #Roma, dopo il caso #Malcom fa un sondaggio serio per #Suso. Il #Milan chiede 45 M€ (bonus compresi). La Roma me… - AndreaBricchi77 : La #Roma, dopo il caso #Malcom fa un sondaggio serio per #Suso. Il #Milan chiede 45 M€ (bonus compresi). La Roma me… - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, #Monchi su #Malcom: 'Non volevamo fare un'asta. E stiamo valutando una possibile causa lega… - statutos_ : RT @Sport_Mediaset: Caso #Malcom, #Pallotta a muso duro: 'Accetto le scuse del Barça solo se ci danno Messi...' > -

(Di giovedì 26 luglio 2018) James Pallotta commenta l’affare sfumato di, il Presidente della Roma è adirato con ilche si è intromesso nel colpo di mercato “? Ilè intervenuto in maniera. La mattina Monchi era in video conferenza con l’agente del giocatore, l’accordo era fatto. Abbiamo le prove legali, sembra che il Bordeaux sarà chiamato a testimoniare. Ieri ilci ha chiesto scusa per, ma non le accetto, a meno che non ci vendano Messi. Il calciatore voleva venire da noi, con l’Everton e il Leicester c’erano stati solo colloqui formali. Con lui avevamo già concordato una clausola di rescissione di 120 milioni di euro”. Sono le parole del presidente della Roma, James Pallotta, all’emittente radiofonica statunitense, SIRIUS XM all’interno del programma “The Football Show“, ...